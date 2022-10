A través de una nueva simulación por supercomputadora de las placas tectónicas de la Tierra, un nuevo estudio predijo que en futuro el océano Pacífico desaparecerá debido a la colisión de Asia y América, dando paso a Amasia, un nuevo supercontinente.

La investigación, dirigida por la Universidad de Curtin (Australia), fue publicada en la revista National Science Review. En ella se establece que al océano más extenso y profundo de la Tierra le quedan 300 millones de años.

Dado que el planeta lleva miles de millones de años enfriándose, el equipo científico descubrió que el grosor y la resistencia de las placas bajo los océanos se reducen con el tiempo. Así, según los investigadores, el océano Pacífico, que está retrocediendo casi un centímetro al año, alberga numerosas zonas de subducción, lugares donde las placas tectónicas chocan y se superponen.

Conocidos coloquialmente en el Pacífico como el “Anillo de Fuego”, estos lugares funcionan casi como desagües de bañera para el fondo del océano, según informa Science Alert.

New @CurtinUni-led research has found that the world’s next supercontinent, Amasia, will most likely form when the Pacific Ocean closes in 200 to 300 million years. Read more: https://t.co/p1J4XEbCPw pic.twitter.com/EkzBV2DZbU

— Curtin Media (@CurtinMedia) September 30, 2022