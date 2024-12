La NASA compartió los registros de un impresionante cúmulo de estrellas que tiene la forma de un árbol de Navidad, se trata de NGC 2264.

De acuerdo con la agencia espacial, es un cúmulo de estrellas jóvenes, con edades de entre 1 y 5 millones de años, que se encuentra en la Vía Láctea, a unos 2.500 años luz de la Tierra.

Este nuevo registro se logró gracias a datos del observatorio de rayos X Chandra, de la NASA, combinados con datos ópticos capturados por el astrofotógrafo, Michael Clow, desde Arizona, en noviembre de 2024.

El año pasado, la NASA también compartió una imagen del árbol de Navidad cósmico, aunque en menor resolución. En ese registro entregaron más detalles de las estrellas que lo componen.

Allí hay una variedad de estrellas más pequeñas y más grandes que el Sol, “van desde algunas con menos de una décima parte de la masa del Sol hasta otras que contienen alrededor de siete masas solares“, señalaron.

“Las estrellas jóvenes, como las de NGC 2264, son volátiles y sufren fuertes llamaradas en rayos X y otros tipos de variaciones que se observan en diferentes tipos de luz”, explicaron.

Last Christmas, @ChandraXray gave us a cluster of stars. This year, new telescope views (combined with Chandra data) gave us something special: https://t.co/9IoeaF1u38 pic.twitter.com/sEN8caWO0W

— NASA (@NASA) December 24, 2024