Don Pettit, astronauta de la NASA que actualmente está en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), publicó fotos de la “dimensión desconocida” de la órbita de la Tierra, juego de palabras que utilizó para referirse a un curioso fenómeno.

En su perfil oficial de X, explicó que al momento de captar la imagen, la ISS se encontraba orbitando la “twilight zone”, que en español se traduce literalmente como “zona crepuscular”.

Esta corresponde al lugar de la órbita en el que se puede ver donde termina el día y comienza la noche en nuestro planeta.

“Viviendo en la dimensión desconocida. Nuestra órbita en la ISS ahora está alineada con la sombra diurna y nocturna de la Tierra, por lo que no vemos ni el día ni la noche completos”, escribió.

Asimismo, dijo que era el mejor momento para aprovechar de fotografiar nubes, ya que la iluminación favorece sus ángulos.

Living in the Twilight Zone. Our orbit on @Space_Station now is aligned with Earth’s day-night shadow thus we see neither full day nor full night. This is the best time to photograph clouds under low angle lighting. pic.twitter.com/pt7BS9eZwK

La zona crepuscular no es lo único que Pettit ha compartido de sus viajes espaciales, recientemente también publicó postales de las estrellas vistas desde la ISS y los satélites Starlink que orbitan la Tierra.

Las estrellas se ven en arcos alargados en la parte superior de la imagen debido a la exposición prologada de la cámara, mientras que los satélites se ven en líneas rectas más abajo.

Star trail from ISS; I think these are a blend of both science and art. There is so much techno-geek stuff to see, or you can simply sit back and think “How cool”.

This one shows atmospheric airglow, yellow-green at 120km and the fainter upper red at 400km, star trails moving in… pic.twitter.com/c58CeJxIgh

— Don Pettit (@astro_Pettit) December 3, 2024