La misión Proba-3 de la Agencia Espacial Europea (ESA) despegó este jueves a bordo del cohete indio PSLV-C59 desde el Centro Espacial Satish Dhawan de Sriharikta, en la India, consiguiendo con éxito el lanzamiento de la misión que pretende estudiar la corona del Sol, más cerca que nunca del borde solar.

El despegue del cohete PSLV-C59, que llevaba a bordo los satélites de la ESA, tuvo lugar a las 16:04 hora local (10:34 GMT), tal como estaba previsto, según mostró en directo durante la cuenta atrás la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

Este es el segundo intento de lanzamiento, inicialmente previsto para ayer, que fue abortado debido a un fallo técnico en el sistema de propulsión de uno de los satelites.

The double-satellite is the most ambitious member yet of our Proba family of experimental missions. Two spacecraft will fly together as one, maintaining precise formation down…

Proba-3 successfully lifted off from Satish Dhawan Space Centre on @isro 's PSLV-XL on 5 December 2024.

La misión espacial Proba-3, consiste en dos satélites que simularán eclipses “a la carta” para profundizar en el estudio de la tenue atmósfera que circunda el Sol (su corona), que solo es visible desde la Tierra durante breves instantes cuando se produce un eclipse solar de forma natural.

Dos naves, una con un “coronógrafo” para captar imágenes de altísima calidad de la corona del Sol y otra que actuará como “ocultadora”, deberán volar en formación y con una precisión milimétrica mientras orbitan la Tierra, a una velocidad que oscilará entre 1 y 10 kilómetros por segundo.

Esto último supone un hito para la astronomía y la ingeniería espacial, ya que es la primera misión de vuelo en formación de precisión de la ESA.

El presupuesto de esta misión ronda los 200 millones de euros, está liderada por la empresa española Sener, y en la misma están involucradas unas cuarenta compañías de dieciséis países, entre ellas las multinacionales Airbus Defence and Space en España, GMV, Deimos, HV Sistemas, Inventia o Thales Alenia Space en España.

Asimismo, participan instituciones y organismos españoles como el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) o la Agencia Espacial Española (AEE).

ESA’s Proba-3 will be the first mission to create an artificial total solar eclipse by flying a pair of satellites 150 metres apart.

What mysteries will the mission help solve? Find out here 👉 https://t.co/OmB7xnWFs0 and in the 🧵below 👇

