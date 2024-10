El sábado ocurrió el máximo acercamiento a la Tierra del cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan Atlas), también llamado “Cometa del siglo”. El objeto dejó diferentes postales desde distintas partes del mundo, donde pudo ser visto a simple vista.

Recordemos que este cometa fue descubierto recién en 2023 y se esperaba que se viera más brillante en el firmamento, pero de todas maneras ha sido posible verlo sin la necesidad de telescopios. Inicialmente, fue visible al amanecer a fines de septiembre, y ahora es posible verlo al atardecer.

De acuerdo con el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), si bien tuvo su peak este fin de semana, en algunos lugares hacia el sur de Chile será visible hasta el 22 de octubre, e irá desapareciendo progresivamente mientras se aleja del Sol.

En Chile, el cometa C/2023 A3 fue captado desde lugares como el desierto de Atacama, la Isla de Pascua, apareciendo tras el Volcán Villarrica, la región de Valparaíso, entre otras zonas, aunque en algunas ciudades, como La Serena y Coquimbo, no se pudo ver el máximo debido a la nubosidad. También se vio en gran parte del hemisferio sur.

De acuerdo con BBC News, a mediados de octubre podrá verse en el hemisferio norte, pero con menos visibilidad y solo en zonas muy despejadas, por lo que puede ser un poco difícil encontrarlo.

En noviembre finalmente el cometa desaparecerá por completo de nuestra vista y los científicos calculan que no volverá a acercarse a la Tierra hasta unos 80 mil años más.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) is finally here ! ☄️✨I captured this image this morning at 09:22 UTC from @LCOAstro in Atacama desert in Chile 🇨🇱 The view was absolutely spectacular ! The clouds were constantly moving just above the horizon, but we got really lucky when the… pic.twitter.com/AoClHkatFr

— Yuri Beletsky (@YBeletsky) September 24, 2024