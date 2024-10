El cometa C/2023 Tsuchinshan-ATLAS, popularmente conocido como el “cometa del siglo”, ha sido una de las principales atracciones astronómicas de este año.

Descubierto el año pasado desde Sudáfrica, se esperaba que fuera aún más brillante, pero no ha dejado de asombrar a observadores de todo el mundo.

Según Alfred Rosenberg, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), será visible por última vez desde la Tierra, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de su espectáculo cósmico.

El cometa Tsuchinshan-ATLAS se vislumbró por primera vez a simple vista a finales de septiembre y, desde este sábado, podrá observarse nuevamente, aunque con una visión más espectacular a partir del lunes, martes y miércoles de la semana siguiente, señala la Agencia EFE.

Rosenberg destacó que la cola de este cometa, al haber pasado cerca del Sol, se ha ionizado y presentará un aspecto más “despeinado” y menos rectilíneo que en su primera aparición.

Para quienes deseen observar este fenómeno, Rosenberg aconseja esperar a la puesta de sol. Aunque el sábado será complicado verlo debido a la debilidad de su cola, cada día aumentará el tiempo de visibilidad en 15 minutos.

El uso de prismáticos es altamente recomendable para obtener una mejor visualización, e incluso será posible capturar fotografías impresionantes, especialmente el 19 y 20 de octubre, cuando se espera que el cometa ofrezca su mejor imagen.

Este cometa tiene una particularidad que lo hace aún más especial: no volverá a observarse desde la Tierra. Su órbita ha pasado de parabólica a hiperbólica, lo que significa que se alejará del Sistema Solar para siempre.

El 12 de octubre se acercará a su distancia máxima de la Tierra, situándose a unos 70 millones de kilómetros, y se espera que su observación sea posible hasta el 25 de octubre.

Tsuchinshan-Atlas update! Still looking bright and healthy while going through Soho’s c3 instrument! At the end you can see a huge release of protons from the sun, a sign that a solar storm is on its way! Which might affect the comets ion tail (and can cause bright aurora’s back… pic.twitter.com/qmG5EvCiMn

— Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) News & updates (@C2023A3) October 9, 2024