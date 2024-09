Una campaña internacional de la conocida cadena Burger King tiene como protagonista a un científico chileno. Se trata del astrofotógrafo chileno Arturo Gómez, quien llamó la atención de la franquicia de comida rápida por un descubrimiento que hizo hace casi 40 años: La nebulosa preplanetaria Gómez, conocida también como Hamburguesa de Gómez (Gómez’s Hamburguer).

En conversación con BioBioChile, Gómez relató que descubrió esta nebulosa en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo, ubicado en el Valle del Elqui, en 1985.

Esta nebulosa ha sido observada y estudiada por decenas de astrónomos en todo el mundo desde entonces, en observatorios como Paranal, ALMA, Gemini, incluyendo al Telescopio Espacial Hubble, de la NASA.

“Lo interesante es que mi nebulosa tiene una forma muy especial…es como una hamburguesa vista de canto”, relató.

Fue así como en 2024, la cadena internacional de hamburguesas Burger King hizo un par de comerciales para Sudáfrica sobre la nebulosa e incluso lanzó una app donde se podía conseguir una de sus Whopper gratis si lograbas detectar en el cielo a la “Hamburguesa de Gómez”.

La historia de la Hamburguesa de Gómez

El astrofotógrafo señaló a BioBioChile cómo descubrió a la particular nebulosa. “En el año 1985, tomando una placa fotográfica, en una zona del cielo muy estudiada por los astrónomos, como es el centro de nuestra galaxia (Vía Láctea) en la constelación de Sagitario, me llamó la atención que apareciera un objeto que no era estrella”, contó.

“Era una nebulosa que tenía la forma de una hamburguesa vista de canto. Y quedé con la curiosidad de saber más sobre ese curioso objeto”, añadió.

Arturo dijo que después de comprobar que las imágenes que entregaba el telescopio eran perfectas, fue hasta la biblioteca del Tololo y se dio cuenta de que no había información de esa nebulosa. “Me llamó la atención”, expresó.

“Luego llamé a La Serena para que buscaran datos sobre ese objeto, en una completísima biblioteca astronómica. Y tampoco había observaciones ni información de la nebulosa. El último intento y final, fue el enviar a la Central Astronómica en Estados Unidos las coordenadas y fotos de la zona donde se ubicaba la curiosa nebulosa. Respondieron: ‘No hay información sobre el objeto y hacer de inmediato las observaciones, antes que desaparezca o varíe su estructura"”, explicó.

El astrofotógrafo dijo que al corroborar su hallazgo, “la alegría fue general y todos los telescopios de Cerro Tololo apuntaron en dirección al centro de nuestra galaxia, en Sagitario. Se usaron múltiples instrumentos ópticos como fotómetros, espectrógrafos, polarímetros, instrumentos infrarrojos y también más imágenes fotográficas”, relató.

Asimismo, después recibió un llamado telefónico desde Estados Unidos para saber cómo se llamaría el nuevo objeto. “Siempre en astronomía, y más aún cuando son nebulosas, (los descubrimientos) tienen dos nombres (uno técnico y otro de fantasía”, comentó Arturo. El primero es “Nebulosa preplanetaria Gómez” y el segundo por su parecido con el popular sandwich: “Hamburguesa de Gómez”.

“Posteriormente, me llamaron de la NASA, pidiendo autorización para que el Telescopio espacial Hubble lo pudiera fotografiar”, explicó.

De hecho, durante un mes “La Hamburguesa de Gómez” estuvo en la “Galería de Objetos Interesantes” de la NASA.

La Hamburguesa de Gómez llega a Burger King

Arturo relató a BioBioChile que en febrero de año se encontraba de vacaciones en Reñaca junto a un grupo de amigos y colegas del cerro Tololo cuando recibió un llamado telefónico desde España, en el que le indicaron el interés de hacer un comercial con la Hamburguesa Gómez, ya que su producto estrella coincidía plenamente con la nebulosa.

“¡Fantástico!, dije yo e intercambiamos correos electrónicos”, expresó.

En junio se concretaron las grabaciones en la casa de Arturo Gómez en La Reina, Región Metropolitana. Dos semanas después, los comerciales estaban disponibles en internet, señaló Arturo a BioBioChile.

“Lo curioso es que en Chile, aparentemente, no está proyectado su emisión”, comentó.

En la campaña, Burger King puso a disposición una aplicación para “encontrar” a la Hamburguesa Gómez en el cielo de Sudáfrica y aquellos que lo lograron puedieron obtener una hamburguesa gratis, llamada “Astro Whopper” o “Gomez Whopper”

Uno de los comerciales incluye una referencia la clásica frase del Apolo 13, “Houston, we have a problem” (“Houston, tenemos un problema”), pero en este caso es: “Houston, We have a Gómez Whopper” (Houston, tenemos una Gómez Whopper”).

El astrofotógrafo Arturo Gómez, oriundo de Rancagua, trabajó durante 44 años en el observatorio del cerro Tololo, cumpliendo funciones para la Universidad de Michigan. Antes, estuvo 3 años en el Observatorio Nacional de la U. de Chile, en Cerro Calán, en Las Condes

Durante ese tiempo logró fotografiar al Cometa Halley y la Nube Grande de Magallanes, además de ser la primera persona, a nivel mundial, en obtener una imagen en película a color, del espectro de la Supernova 1987-A. Este último récord fue reconocido por la Revista Astronómica de “Sky and Telescope” de ese año.