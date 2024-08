Por primera vez en tres años, y tras una orgullosa racha de 267 éxitos, el cohete Falcon 9 de SpaceX se estrelló al aterrizar en su plataforma.

Así pudo ser visto en la transmisión de este miércoles por la red social X, al cierre de una misión en la cual el vehículo desplegó 21 satélites Starlink en la órbita terrestre.

Específicamente, como quedó registrado, el cohete se tambaleó y prendió en llamas pocos segundos después de tocar la plataforma flotante que le recibe en su reingreso.

Según reporta Ars Technica, el cohete en cuestión había sido enviado al espacio 23 veces, especulándose que el accidente pudo ocurrir por un problema en el motor.

Es la primera vez desde febrero del 2021 que la compañía falla en aterrizar uno de sus cohetes reusables, siendo esta cualidad la que le dio gran ventaja en el mercado aeroespacial.

Debido al accidente, SpaceX anunció que su próximo lanzamiento será retrasado hasta comprender qué ocurrió con este cohete.

Standing down from our second @Starlink launch of the night to give the team time to review booster landing data from the previous launch. A new target launch date will be shared once available

— SpaceX (@SpaceX) August 28, 2024