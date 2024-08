Un cohete explotó durante su prueba de despegue en las islas Shetland,en el extremo norte de Escocia, en el Reino Unido, resultando en un peligroso incidente que se saldó sin heridos.

Según reportó la BBC, se trataba de ensayos de la compañía alemana Rocket Factory Augsburg (RFA), quienes trabajan para ejecutar el primer despegue vertical de la historia de Europa.

El momento fue captado en videos divulgado por medios como la BBC y Reuters.

A rocket engine exploded in flames, spewing plumes of fire and smoke into the air during a test at the SaxaVord Spaceport in Scotland, which last year became Britain's first licensed vertical rocket launch site https://t.co/y30tWAIIOj pic.twitter.com/VF1kFT9Les

— Reuters (@Reuters) August 20, 2024