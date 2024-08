Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La rotación de la Tierra se ha ido ralentizando a lo largo de cientos de millones de años debido a la disipación de las mareas, y un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló un patrón claro en esta desaceleración. Investigadores chinos, franceses, alemanes e irlandeses analizaron datos geológicos y encontraron un patrón de "escalera" en la desaceleración de la Tierra entre 650 millones y 280 millones de años atrás, con dos periodos de gran desaceleración separados por un intervalo de desaceleración estancada.