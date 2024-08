Una nueva teoría sugiere que, si alguna vez la ciencia permitiera encontrar extraterrestres, estos serían morados. Así lo plantea Ligia Fonseca Coelho, astrobióloga portuguesa e investigadora postdoctoral del Instituto Carl Sagan.

Fonseca se dedica a estudiar las bacterias que podrían crecer en entornos extrasolares, es decir, lejos del sistema solar, orbitando otras estrellas. Recientemente, publicó un estudio en el que aborda la posibilidad de que los extraterrestres sean morados.

Pero, ¿por qué morados? Resulta que hasta ahora, la única vida que conocemos los humanos existe en la Tierra, donde abunda el agua y las plantas, razón por la que asociamos la vida con el color verde o azul. Sin embargo, otros planetas como el nuestro podrían tener entornos distintos, donde la vida no sería como la conocemos.

La vida en enanas rojas

Recordemos que, para que existiera la vida en la Tierra, tuvieron que darse condiciones muy específicas. Entre ellas, que orbitara una estrella de tipo enana amarilla, la presencia de agua o la posibilidad de fotosíntesis.

Sin embargo, las estrellas que más abundan en el universo son las enanas rojas, menos brillantes y más frías, por lo que otros tipos de planetas podrían tener una cantidad menor de luz visible y de oxígeno. Entonces, ¿qué organismos podrían subsistir en estos entornos? Las bacterias moradas.

Ligia Fonseca intenta entender cómo surgiría la vida en este tipo de ambientes, y las bacterias moradas son microorganismos que sobreviven a condiciones extremas, de baja luz, poco oxígeno y radiación. Ahora, las cultiva en laboratorio para ponerlas a prueba.

“Pueden prosperar en una amplia gama de condiciones, lo que las convierte en uno de los principales contendientes para la vida que podría dominar una variedad de mundos”, dijo Fonseca en un comunicado de la Universidad de Cornell.

Con esto en mente, la astrobióloga advirtió que “necesitamos crear una base de datos de señales de vida para asegurarnos de que nuestros telescopios no pasen por alto la vida si no se parece exactamente a lo que encontramos a nuestro alrededor todos los días“.

Su estudio se llama Purple is the New Green: Biopigments and Spectra of Earth-like Purple Worlds, y fue publicado el 16 de abril de este año en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Ligia Fonseca y cómo encontrar extraterrestres morados

Hasta ahora, se han encontrado unos 5.500 exoplanetas en el universo conocido, unos 30 de ellos serían potencialmente similares a la Tierra, pero la mayoría de estos no orbitan enanas amarillas, sino enanas rojas.

Hipotéticamente, las bacterias moradas ocuparían radiación infrarroja para sobrevivir, abundante en planetas que orbitan estas estrellas, y útiles a falta de luz. Pero, ¿cómo se detectarían estas firmas si los astrónomos solo están apuntando a encontrar vida como la conocemos en la Tierra? Ahí es donde entra la investigación de Fonseca.

La experta y su equipo, crearon modelos para saber cómo detectar las biofirmas de planetas donde habitarían bacterias moradas. Para ello, simuló diversos entornos y midió las biofirmas de las bacterias, para así conocer los posibles escenarios y cómo se presentaría este tipo de vida si fuera observada por un telescopio desde la Tierra.

“Si las bacterias púrpuras prosperan en la superficie de una Tierra congelada, un mundo oceánico, una Tierra bola de nieve o una Tierra moderna orbitando una estrella más fría, ahora tenemos las herramientas para buscarlas“, dijo.

La astrónoma chilena, Teresa Paneque, habló de esto recientemente en sus redes sociales, donde comparte contenido científico. Allí comentó que tuvo la oportunidad de conocer a Fonseca, con quien intercambió ideas.

“Desafortunadamente, no podemos viajar a planetas extrasolares para confirmar si tienen vida“, dijo en un video que posteó en Instagram. “Solo podemos trabajar con patrones distintivos de la luz que nos da información sobre la composición de sus atmósferas”, explicó.

“Basándose en sus muestras de bacterias moradas, Ligia ha generado una cantidad importante de plantillas que predicen cómo esperaríamos que se viese la luz de atmósferas de otros planetas que tengan en su superficie vida de este tipo”, señaló.

Paneque, enfatiza que si bien estas investigaciones son pura teoría, “con este tipo de estudios nos acercamos a encontrar otros tipos de vida, en otros mundos, de otros colores”.