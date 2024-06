Starship, el enorme prototipo de cohete de SpaceX que podría enviar humanos a Marte, logró este jueves su primer amerizaje en el océano durante su cuarta prueba de vuelo.

“¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante cuarta prueba de vuelo de Starship!”, publicó en Twitter/X la compañía de Elon Musk luego que una transmisión en vivo mostrara cómo el cohete se había posado en el océano.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fourth flight test of Starship!

