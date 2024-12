La superbanda Beat, conformada por Adrian Belew, Tony Levin, Danny Carey y Steve Vai, ha confirmado concierto en Chile para el martes 6 de mayo en el Movistar Arena, ofreciendo un espectáculo centrado en éxitos de King Crimson de los años ochenta. Bajo el concepto \'Performing the Music of 80s King Crimson\', el grupo promete una reinterpretación creativa de canciones de la etapa de Belew y Levin en la legendaria banda.

La visita se enmarca el show ‘Performing the Music of 80s King Crimson’, que toma pistas de los discos “Discipline” (1981), “Beat” (1982) y “Three Of A Perfect Pair” (1984), de la agrupación inglesa considerada pionera y referente del rock progresivo.

“Específicamente, el supergrupo hará una ‘reinterpretación creativa’ de las canciones de la etapa en la que Belew y Levin militaron en King Crimson”, se lee en la descripción del espectáculo.

Beat en Chile: entradas, precios, preventa y venta general

La preventa entradas, a través del sistema PuntoTicket, será este viernes 20 de diciembre a las 11:00 horas y permitirá un 20% de descuento en todos los medios de pago, hasta agotar stock (30% de la capacidad total). Luego, comenzará la venta general.

Los boletos fluctúan entre los $33.350 (Tribuna) y los $113.850 (Primeras filas), incluyendo los respectivos cargos por servicio.

“Cabe destacar que Beat cuenta con la aprobación de Robert Fripp, guitarrista y fundador de King Crimson, quien incluso les sugirió el nombre con el que ahora están girando a nivel internacional”, detalla el comunicado del show.

La visita se concretará a seis años del debut de King Crimson a Chile en 2019, donde agotó dos Movistar Arena.