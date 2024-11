Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Linkin Park regresa a Chile después de siete años con su nueva formación, tras la trágica muerte de su vocalista principal, Chester Bennington. La banda confirmó su presencia en Santiago el 5 de noviembre de 2025 como parte del From Zero World Tour. La última presentación en Chile fue en 2017, interpretando canciones de su álbum "One More Light". Tras el fallecimiento de Bennington en 2017, la banda enfrentó cambios y controversias al presentar a Emily Armstrong como la nueva vocalista principal, generando críticas de parte de algunos fanáticos y la familia de Bennington, quienes acusan a los actuales integrantes de deshacer el legado del fallecido vocalista.