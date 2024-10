Durante noviembre, Chile se convertirá en el epicentro de las artes vivas, la nueva creación y la gestión cultural en Iberoamérica. Ópera Latinoamérica (OLA), la mayor red de teatros, compañías y festivales de ópera y otras disciplinas de América Latina y la Península Ibérica, realizará su 17ª Conferencia Anual entre el 17 y el 20 de noviembre, en un encuentro que tendrá como anfitrión al Teatro Municipal de Santiago. La cita coincidirá con la primera edición del Festival NóM – Nueva ópera y música, que contará con programación de nueva ópera y música en 15 espacios nacionales, y con el seminario Diálogos academia-industria sobre música y escena en Iberoamérica que se realizará en el Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Chile es la sede de Ópera Latinoamérica desde su fundación en 2007 y, dado que la Conferencia Anual se realiza aquí este año, apostamos por ofrecer una visión panorámica del sector: durante el encuentro, pondremos el foco en los desafíos de gestión de nuestras instituciones con miras a aportar al desarrollo sostenible desde la articulación, la innovación y el liderazgo. Por otro lado, OLA tiene la misión de internacionalizar la cultura latinoamericana y, en esa línea, impulsamos el Festival NóM, para que los invitados a nuestra reunión puedan conocer la oferta artística e infraestructura chilena. Por último, esta mirada ecosistémica también nos llevó a organizar, junto al Instituto de Música de la UC, un seminario para acercar la gestión a la labor de formación e investigación de las universidades”, comenta Alejandra Martí, directora ejecutiva de Ópera Latinoamérica.

Conferencia Anual

La Conferencia Anual de OLA, organizada en conjunto con el Teatro Municipal de Santiago – Ópera Nacional de Chile, reunirá a más de 100 líderes y profesionales de las artes escénicas y la música. Asistirán directores y representantes de los principales teatros de Iberoamérica como el Teatro Colón, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Theatro Municipal de São Paulo, la Ópera de Bellas Artes, el Teatro Real y el Gran Teatre del Liceu, entre otros teatros, compañías, festivales e instituciones líricas de la región. También participarán profesionales del la Ópera Nacional de París, la Ópera y Ballet Nacional de Finlandia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF · Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la compañía irlandesa Dumbworld, la plataforma IMZ Academy International Music + Media Centre, Corfo, Puerto de Ideas y Fundación Teatro a Mil.

“Desde su creación, Ópera Latinoamérica le ha dado una voz a los teatros iberoamericanos en el mundo de la ópera y las artes vivas. Por eso la importancia de su Conferencia Anual para preservar ese espacio de reflexión, análisis y networking que facilita el trabajo entre instituciones y también la colaboración con teatros de Europa y Estados Unidos y esperamos que pronto también con Asia”, comenta Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago acerca de la Conferencia Anual de OLA, que este año por primera vez contará con la participación de representantes de China y Japón.

Foro de Danza

Otra de las novedades del evento será la fundación del Foro de Danza, una iniciativa da énfasis a una disciplina artística que es parte de la programación regular de muchos de los miembros de OLA y que da un espacio formal para que teatros, compañías y proyectos independientes puedan forjar redes de trabajo y coproducciones, además de proyectar en conjunto el talento iberoamericano hacia el mundo. También se lanzará un programa de mentorías a cargo de las integrantes del Foro Mujeres de OLA –directoras de 22 de las 45 organizaciones que forma parte de OLA– y que consistirá en tres sesiones personalizadas para gestoras que quieran abordar áreas como la programación y producción artística, el desarrollo de equipos y talentos, las comunicaciones y el financiamiento, entre otras.

Ceremonia de inauguración

Titulada Teatros y desarrollo sostenible: articulación, innovación y liderazgo, la Conferencia tendrá una ceremonia de inauguración –gratuita y abierta al público– el lunes 19 de noviembre, a las 12:10 horas, en la Sala Principal del Teatro Municipal de Santiago, en la que el académico y filósofo español José María Lassalle dictará una charla enfocada en la inteligencia artificial y las artes escénicas en un mundo postpandemia. En cuanto a temáticas, el programa abordará en profundidad tres ejes: la articulación y circulación, la creatividad e innovación y el liderazgo adaptativo en tiempos de cambio.

En paralelo a estos ejes, la conferencia también desarrollará la segunda edición del Mercado de coproducciones. Este, por una parte, permitirá a las instituciones miembros de OLA compartir apuestas artísticas que pueden ser objeto de coproducción o circulación y, por otro lado, contará con una instancia para que otros teatros y compañías independientes puedan presentar propuestas a los programadores, periodistas y representantes de las más de 65 instituciones de América, Estados Unidos, Europa y Asia que serán parte del encuentro.

Festival NóM: Nueva ópera y música en los escenarios chilenos

En el marco de la 17ª Conferencia Anual de Ópera Latinoamérica, también se desarrollará el Festival NóM – Nueva ópera y música, una iniciativa colaborativa inédita gestada en 2023 y articulada por OLA, en la que catorce escenarios de distintas regiones de Chile programaron –entre el 12 y el 24 de noviembre– nuevas creaciones chilenas, rescates patrimoniales, títulos con puestas en escena novedosas y actividades que buscan dar cuenta de la diversidad de espacios que enriquecen la escena nacional.

El festival presentará nuevas óperas como El viaje de la garza Andrés (Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli), con música de Andrés Pérez y dirección de Felipe Castro, que combina música, danza y teatro para explorar la búsqueda de identidad y el duelo. También en el sur de Chile, en Teatro Biobío, se estrenará Hijas del mundo, de la catalana Marian Márquez, en el marco del programa Oh!pera del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, que tendrá su primera versión internacional en Chile. El Teatro Municipal de Chillán presentará tres óperas de bolsillo, de 15 minutos cada una: El sombrero seleccionador y Formas de ganar el cielo de Miguel Farías y Recurso humano de Cristián Fernández.

En Santiago, el Teatro Municipal de Santiago estrenará La abeja de fuego –de Andrés Maupoint e Isidora Stevenson–, una nueva ópera basada en la vida de la escritora María Luisa Bombal, y Matucana 100 presentará una producción de teatro musical juglaresco de Fuenteovejuna, a cargo de Tryo Teatro Banda.

El Mercado Urbano Tobalaba (MUT) se hará parte del festival, con Two Angels Play I Spy, una street-art opera escrita y producida por Dumbworld, que se proyectará en el piso -3, en la salida de la estación del metro Tobalaba. En CorpArtes, en tanto, se podrá escuchar una versión en concierto de las tres finalistas del primer Concurso Creative Lab Latinoamericano de Nueva Ópera, organizado por el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile y OLA.

En ópera, también destacan dos rescates barrocos, ambos del sacerdote jesuita Franz Lang, cuyas partituras fueron encontradas en la Recoleta Dominica de Santiago y rescatadas por el musicólogo Gonzalo Cuadra: la Universidad Alberto Hurtado presentará Amor parricida, una obra que advierte sobre los peligros de una educación de los hijos demasiado indulgente. El Teatro Cinema Porvenir, en Tierra del Fuego, programará vía streaming El demonio mudo, producción del Municipal de Santiago estrenada en 2023. El ciclo de canciones Winterreise, escrito en 1827 por el compositor alemán Franz Schubert sobre poemas de Wilhelm Müller, cobrará vida en escena como un drama psicológico con El viaje de invierno, una adaptación de la compañía Lírica Disidente que se presentará en el Centro Cultural CEINA.

Concierto inaugural

La música también será parte del Festival NóM, que tendrá un concierto inaugural de repertorio latinoamericano en el jardín del MUT a cargo de Solístico de Santiago y Clásica No Convencional (CNC), proyecto que ofrece experiencias musicales innovadoras en espacios no convencionales. El programa, que será dirigido por Virginia Vergara, contará con obras de Lucía Jiménez, Florencia Novoa, Inés Muñoz, Manuel Segura y Enrique Soro. El CEAC de la Universidad de Chile, en tanto, participará con el concierto Across America, donde se estrenará Across de Andrés Alcalde, dedicada al arquitecto Alberto Cruz, y se presentará la Sinfonía nº 3 de Aaron Copeland.

Otros espacios vinculados a las artes escénicas y la música que se harán parte de la primera edición del Festival NóM a través de visitas guiadas y talleres serán Espacio Checoeslovaquia, un centro de residencias y de creación artística y técnica, que concibe la cultura como una experiencia de transformación social, diálogo y construcción con la comunidad; el Museo del Sonido, que explora la historia y el impacto del registro musical y medios de comunicación; y el Teatro del Lago, que fomenta la creatividad y la comunicación, conectando comunidades.

Seminario OLA y Música UC: Diálogos academia-industria sobre música y escena en Iberoamérica

Entre el 15 y 16 de noviembre, el Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile albergará la primera edición del seminario Diálogos academia-industria sobre música y escena en Iberoamérica, que reunirá en forma inédita a creadores e investigadores con gestores de distintos teatros de la región. El seminario programará talleres, ponencias con speakers, paneles y trabajos colaborativos in situ, entre los expertos de los teatros y los expertos de la academia. El foco estará en discutir sobre cómo hacer proyectos más escalables, innovadores y cómo programar de manera distinta.