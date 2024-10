El cantante urbano Lucky Brown lanzó su primer disco, en el cual destaca el tema Sola suelta soltera, el cual produjo junto a Pablo Chill-E. El videoclip es protagonizado por Antonia Casanova, exGran Hermano.

Producido por Stars Music Chile, el álbum incluye videos grabados en México, impresionando a sus fanáticos con su calidad profesional.

Durante el primer evento, Lucky compartió su entusiasmo: “Es un día muy feliz poder lanzar mi primer disco con mi familia, amigos y algunos fans. Espero que disfruten de este álbum”.

De acuerdo a datos oficiales, el disco ha alcanzado el número uno en YouTube, junto a otros hits como “Bentley” y “Avísame”.

“Mi influencia la verdad es hacer música que me inspire, yo grabo lo que voy viviendo a lo largo de mi vida, también tomo referencias los grandes artistas y mi estilo es muy propio donde me gusta ser auténtico y buen referente ya que me siguen artos niños y jóvenes”, indicó el artista.

“De mi disco pueden esperar lo mejor, he trabajado durante mucho tiempo noches de grabación en el estudio, creando letras y ritmos, no es algo que de un día para otro se de si no que he trabajado arto tiempo en eso y es mi vida desde la infancia hasta lo que hoy soy en día”, agregó.

Hay que señalar que Antonia Casanova tuvo su primer acercamiento con la televisión en la segunda temporada del reality Gran Hermano, de Chilevisión.

En la instancia, la joven ingresó junto a su madre, la actriz Yuyuniz Navas, y se convirtió en la sexta eliminada por la votación del público.

Tras eso intentó regresar en dos ocasiones al encierro, por medio del repechaje, pero no fue una de las selecciones por el público.

Sin embargo, durante la recta final fue una de las invitadas a pasar dos noches en el programa, a modo de despedida.