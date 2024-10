The Metal Fest reveló las primeras cinco bandas confirmadas de su edición de 2025, que se llevará a cabo el 11 de mayo en el Movistar Arena: Carcass, Sabaton, Paradise Lost, Voivod y Nile.

El evento, que ya va en su sexta versión, se llevará a cabo el próximo 11 de mayo en el Movistar Arena, con una preventa de entradas que ya comenzó mediante el sistema PuntoTicket.

Quienes ya confirmaron presencia para el festival son las bandas Carcass, Sabaton, Paradise Lost, Voivod y Nile.

Además de música, The Metal Fest contará con “zonas de experiencias” ubicadas alrededor del Arena, entre ellas stands, foodtrucks y otras actividades.

Cómo llegan las bandas

Carcass vuelve a Chile tras su aplaudida visita de mayo pasado en el Teatro Caupolicán. “Sus músicos quedaron tan deslumbrados por el público nacional que pidieron estar en el cartel de The Metal Fest del próximo año”, informa un comunicado del anuncio.

Por su parte, los suecos Sabaton, con más de dos décadas y diez álbumes a su haber, arribará tras el estreno de la película/concierto “Sabaton – The Tour To End All Tours”, que tendrá un estreno mundial este 11 de octubre en más de 25 países.

Paradise Lost, agrupación británica con más de 35 años de carrera, llegan en calidad de referentes del doom metal gótico y luego de la publicación de “Icon 30” (2023), álbum con el que celebraron sus 30 años.

Los canadienses de Voivod, que datan de los 80, por otro lado, presentarán en el país algunas de las pistas de “Morgöth Tales”, álbum que debutó en julio de 2023.

Desde California, también se presentará Nile, cultores del death metal y dueños de 20 álbumes. El último de ellos, “The Underworld Awaits us All”, se publicó en agosto pasado.

