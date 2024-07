En el marco de “País de Músicos”, el recuento anual de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) con respecto a la producción de música local, el organismo publicó la lista de las 30 canciones más escuchadas en Spotify en los últimos 10 años.

La publicación, que cuenta con más de 100 páginas, da cuenta del boom de la música urbana en el país así como los cambios de hábito entre los usuarios locales al momento de escuchar música nacional.

A lo largo del recuento, los nombres que más se repiten son los de Mon Laferte y Cris MJ, quien lidera el ránking con el hit internacional “Una noche en Medellín”.

Nombres como Standly, Los Bunkers, La Ley, Paloma Mami y Los Prisioneros, entre otros, también destacan en la lista

“A lo largo de 100 páginas, la publicación que edita SCD, con investigación a cargo del equipo de MusicaPopular.cl, retrata en detalle los mayores hitos de la temporada anterior, además de entregar un completo catastro de singles, discos, presentaciones en vivo, libros, declaraciones y todo aquello que caracterizó al período”, señala un comunicado del organismo.

Las 30 canciones chilenas más escuchadas en Spotify en los últimos 10 años

1 – Cris MJ – Una noche en Medellín (2022) – 755,1 (millones de reproducciones)

2 – Mon Laferte – Tu falta de querer (2015) – 456,4

3 – Polimá Westcoast, Pailita – Ultrasolo (2022) – 339,5

4 – Mon Laferte – Mi buen amor (2017) – 330,1

5 – Mon Laferte (y Juanes) – Amárrame (2017) – 324,3

6 – Polimá Westcoast, Pailita, Paloma Mami, Feid, De la Ghetto – Ultrasolo remix (2022) – 312,7

7 – Standl, Cris MJ, Nicki Nicole, Duki – Marisola remix (2022) – 280,1

8 – Harry Nach Tak – Tiki Tak (2020) – 280,1

9 – Pablo Chill-E, Bad Bunny, Duki – Hablamos mañana (2020) – 204,3

10 – Standly – Pégate (2022) – 203,5

11 – Los Prisioneros – Tren al sur (1990) – 187,7

12 – Tommy Boysen – Hookah & Sheridan (2020) – 185,9

13 – La Ley – Mentira (2001) – 179,8

14 – Polimá Westcoast, Nickgooc Clk, Fran C, Pablito Pesadilla – Baby otaku (2022) – 177,8

15 – Mon Laferte – Amor completo (2015) – 165,1

16 – Los Bunkers – Llueve sobre la ciudad (2005) – 161,3

17 – Paloma Mami – Fingías (2018) – 153,6

18 – Standly, Cris MJ, Stars Music Chile – Marisola (2022) – 145,3

19 – Julianno Sosa, King Savage – Cochinae (2022) – 145,2

20 – Paloma Mami – No te enamores (2018) – 145,2

21 – Paloma Mami con C Tangana – No te debí besar (2019) – 142,2

22 – Los Bunkers – Bailando solo (2013) – 141,7

23 – Standly, El Barto – Mi gata (2021) – 133,5

24 – AK4:20, Cris MJ, Pailita – Me arrepentí (2022) – 130,3

25 – Marcianeke, Cris Mj, Simon La Letra, Stars Music – Los Malvekes (2021) – 128,9

26 – Mon Laferte – Si tu me quisieras (2015) – 126,5

27 – Standly, El Jordan 23 – Bailando (2022) – 124,0

28 – Los Prisioneros – Estrechez de corazón (1990) – 119,1

29 – Gondwana – Sentimiento original (1997) – 115,5

30 – Myriam Hernández – El hombre que yo amo (1988) – 112,8