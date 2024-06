Casi una hora y cuarenta minutos de música con una acústica y calidad impecable. Así brindó Easykid el segundo concierto de su “Darkera Tour” la noche de este sábado en el Suractivo de Concepción, donde la numerosa fanaticada y el alto nivel del show se llevó el protagonismo.

Enérgico, con voz pulcra y una producción digna de grandes exponentes del género urbano. Joaquín Palacios se ha venido mostrando y consolidando desde hace ya tiempo como la nueva promesa del rubro.

Desde canciones del clásico y ahora ya nostálgico “+Xqa” que lo impulsó a la palestra, hasta los más recientes éxitos de “Sorry, estoy en mi Darkera“.

El joven antofagastino de 28 años la rompió sobre el escenario penquista donde cantó, bailó, bromeó y regaló más que sólo merchandising.

Easykid en Concepción: la Darkera continúa

“¿Quieren agüita?”, preguntó Easy en varias ocasiones, para así regalar botellas más de una vez durante el show (además de poleras, incluso la misma con la que subió al escenario).

“La energía está siempre muy alta acá”, opinó el joven a BioBioChile refiriéndose al público penquista. “La gente es muy fan y siempre estoy muy agradecido de poder volver a venir a Conce, siempre se pasa bien“, agregó.

“El Culto -como llama a su fanaticada- aquí es muy grande y está muy unido; tenían pancartas y todo, entonces, siento que siempre es un agrado poder cantar en Conce“, apreció el artista.

Joaquín subrayó aquello que distinguía al Culto de Concepción: “La energía que siempre es muy arriba”.

“Siempre que he venido a Conce está ese amor que es tan grande. Es brígido (sic). Por eso me gusta venir para acá, y por eso igual consideramos Conce para la gira; sí o sí teníamos que venir, no se podía quedar fuera“, expresó.

La puesta en escena con tres grandes pantallas se robó, sin duda, la atención de los presentes.

En ellas, imágenes del mismo Easy en sus diferentes etapas, crudas y surreales visuales que hacían preguntarse ‘¿quién habrá hecho esto?’, haciendo así pensar en algunos diseñadores puntuales y recordar ciertas propuestas de arte gráfico de algunos artistas internacionales.

“Los (visuales) 3D los hizo el Ringo Valenzuela“, explicó el joven Easy. “Hemos hecho videos anteriormente. Con él hice ‘Visionari‘ y ‘-10‘”, añadió.

Mr. Sebas también estuvo detrás de tal trabajo artístico. “Con él hice ‘Pa que pichea‘. Él trabaja siempre conmigo. Nos juntamos a hacer las visuales, yo le mostré algunas referencias que tenía; fotos más que nada. Siempre saco referencias de Pinterest“, contó con una sonrisa.

Que el espectáculo visual hiciera recordar a otros exponentes del género urbano no era coincidencia.

“Con los 3D les di referencias (al equipo) de un video de Kanye; de ‘Black Skinhead‘, donde sale como un mono moviéndose en 3D y por ahí se fue dando todo. Las visuales son una parte terrible importante del show (sic)”, opinó, y con mucha razón.

Sobre su reciente reunión con DrefQuila, Young Cister y Kidd Voodoo en Pichilemu (de la cual conversó días atrás con nuestro mismo medio), agregó también algunos detalles.

Easykid ya había dicho a BioBioChile que tal viaje había sido con mera finalidad creativa. “Salieron buenos temas en verdad. Eso puedo adelantar. Salieron buenas canciones. Quedamos súper conformes y se creó ahí un lazo diría yo más grande del que teníamos antes. Se viene eso, así que atentos”, detalló.

Así, ahora ya sabemos con certeza que los Fantastic Four no sólo se quedarán con el remix de “Enrolar“.

En el show, Easy estrenó también un nuevo tema: “TNT“. El público lo recibió con los brazos abiertos.

Joaquín cerró este concierto de la misma manera en que cerró el show brindado en el Teatro Caupolicán a principios de junio: “NOS VEMOS EN EL MOVISTAR ARENA”. Por lo visto, la Darkera continúa.

Revisa las fotografías del concierto a continuación:

Easykid_-_Camilo_Silva_2.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Camilo_Silva_3.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Camilo_Silva_4.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Camilo_Silva_5.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Camilo_Silva_6.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Camilo_Silva_7.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Camilo_Silva_8.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Camilo_Silva.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Paula_Villasenor_2.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Paula_Villasenor_3.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Paula_Villasenor_4.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Paula_Villasenor_5.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Paula_Villasenor_6.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Paula_Villasenor_7.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Paula_Villasenor_8.png Camilo Silva | EasyKid
Easykid_-_Paula_Villasenor.png Camilo Silva | EasyKid