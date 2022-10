Porcupine Tree puso a prueba al público chileno: ¿funcionan los conciertos "libres de teléfonos"?

Porcupine Tree, la banda británica liderada por el carismático Steven Wilson, se presentó por primera vez en Chile en un concierto donde sugerían no tomar fotografías ni grabar videos durante el show.

“Por petición de la banda, este concierto es un ‘evento libre de teléfonos’. Respetuosamente les pedimos no tomar fotografías ni videos del show. Gracias”. Con este mensaje, la banda británica Porcupine Tree recibió el viernes a los más de 10 mil espectadores que asistieron a su concierto/debut en los escenarios chilenos en el marco del “Closure/Continuation Tour”, gira promocional de su último disco de estudio.

La “solicitud” viene siendo una constante tras su retorno a la actividad luego de más de una década, y no siempre concitando el mismo apoyo. En el paso de Steven Wilson, Richard Barbieri y Gavin Harrison por Movistar Arena, sin embargo, la premisa no sólo fue respetada en gran parte del show, sino por la mayoría de los asistentes.

Lo anterior no es menor considerando las directrices del recital, que no contó con dispositivos Yondr (bolsas que protegen los smartphones y sólo pueden ser abiertas mediante un chip) ni ningún otro aparato disruptivo para llevar a cabo el objetivo.

Se trataba más bien de una “sugerencia explícita” que, correspondiendo al arrastre del carismático Wilson entre la audiencia local, fue respetada con no poca voluntad mediante.

Para “Blackest Eyes”, “Trains”, o “Anesthetize”, algunas de las canciones más populares del trío, no fueron pocos los que no resistieron las ganas y encendieron sus teléfonos para registrar el momento, con no pocas miradas de desaprobación alrededor. Otros, por su parte, reaccionaban casi por reflejo a tomar sus smarthphones y desbloquearlos, para luego volver a guardarlos buscando explicaciones por su actitud.

Porcupine Tree en Chile: show multisensorial

Dividido en dos actos, un intermedio de 20 minutos y un único regreso al escenario, el show de Porcupine Tree en Chile cruzó las dos horas y se convirtió en el primero de la banda en Sudamérica y en uno de los más multitudinarios del tour completo.

El hito se explica en un dato: en 2018, Santiago se convirtió en la ciudad donde más se escuchó la música de Steven Wilson en Spotify, superando en oyentes mensuales a Ciudad de México y Londres.

Con una veintena de canciones que deambulan entre el rock progresivo, el space rock, el noise, el metal y el halo nostálgico de los noventa, Wilson y los suyos compensaron la falta de celulares con una experiencia al borde de lo multisensorial, apoyados únicamente por el sonido envolvente de sus melodías y un set de visuales proyectadas en una sola pantalla gigante.

Sin primeros planos a sus integrantes ni otros distractores visuales, más de 20 canciones se sucedieron en complicidad de la audiencia, que acompañó disciplinada con vítores y silencios cuando la ocasión lo ameritó.

“Collapse the Light Into Earth”, “Halo” y “Trains” fueron la tríada de despedida de Porcupine Tree, que con esto sumó otro auspicioso hito en la relación entre su guitarrista fundador y su entusiasta fanaticada local.