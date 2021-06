Tras una seguidilla de retrasos y reprogramaciones a causa del covid-19, el nuevo documental de The Beatles a cargo de Peter Jackson mutó al formato docuserie y arribó al streaming.

El debut de los tres episodios de “The Beatles: Get Back” quedó programado para los días 25, 26 y 27 de noviembre en Disney +, cada uno con una duración aproximada de dos horas.

El último dato no es menor, teniendo en cuenta que la producción se basa en 55 horas de material sin editar de las sesiones de grabación del mismo disco, el último editado por el cuarteto de Liverpool antes de su disolución.

Se trata del registro del neoyorkino Michael Lindsay-Hogg para su documental “Let It Be”, que quedó fuera del corte final del documental. “En muchos aspectos, el extraordinario metraje de Lindsay-Hogg capturó múltiples historias”, señaló Jackson.

“(El nuevo documental es) una historia de amigos y de personas. Es la historia de las debilidades humanas y de una asociación divina. Es un relato detallado del proceso creativo, con la elaboración de canciones icónicas bajo presión, en medio del clima social de principios de 1969″, apuntó el cineasta detrás de “El señor de los anillos”.

“Pero no es nostalgia: es crudo, honesto y humano. Durante seis horas, conocerás a The Beatles con una intimidad que nunca creíste posible… Estoy muy agradecido con The Beatles, Apple Corps y Disney por permitirme presentar esta historia exactamente de la forma en que debería contarse”.

Un Beatle descontento

A diferencia del trabajo de Lindsay-Hogg, centrado en la tensión alrededor de los últimos estertores del grupo, esta vez la mirada estará puesta en la complicidad creativa de una de las sociedades musicales más influyentes del último siglo.

“He estado inmerso en este proyecto durante casi tres años y estoy muy emocionado de que el público de todo el mundo finalmente pueda verlo”, apuntó Jackson.

Antes del estreno de la ahora docuserie, el 12 de octubre será lanzado el libro de “The Beatles: Get Back” que incluirá transcripciones de las conversaciones de la banda y cientos de fotografías inéditas de las tres semanas de sesiones.

Uno de los más contentos con el proyecto es el ex Beatle Ringo Starr, quien tildó de “miserable” el anterior trabajo audiovisual sobre “Let it be”: “Dije: ‘Hubo muchas risas, yo estaba allí, nos reíamos, nos divertíamos. Estábamos jugando y haciendo lo que hacemos”.

“Hubo mucha alegría al hacer esos discos, esas pistas, así que ciertamente estoy deseando verlo completo. Incluso si viste ese pequeño tráiler que salió a fines del año pasado, está lleno de diversión”, señaló.