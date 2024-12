El rostro de cenizas y fuego

En El rostro de cenizas y fuego -nombre del tercer cuento- los temas son diversos. Incluso podrían llegar a parecer incompatibles, si no fuera por una incomodidad casi permanente que generan, que los hermana. Como una fiebre que a ratos aturde y luego baja, pero que nunca abandona. Y si llega a abandonar, siempre está latente. Como un fantasma, un animal de caza al acecho, esperando el momento preciso. A que la presa se distraiga, cometa un error o simplemente se entregue asumiendo su derrota.

Los cuentos de El rostro de cenizas y fuego, de Juan Chapple, parten con un hombre que, viendo a un “abuelo” que acompaña a dos infantes a pedir dulces durante Halloween (Jaloguín), rememora tiempos de terror. Porque los horrores del pasado no abandonan…

El autor sigue con relatos que van desde la intriga y conspiración mayor a un empleado de una fábrica de galletas que ve el mal acechando en lo más nimio. Porque el mal, el maligno, el diablo, la perversión… están, existen siempre, en todo lugar. Solo esperan el momento adecuado.

Lo de Juan Chapple es obsesivo. Un esforzarse por clausurar cualquier salida, escape, esperanza de luz, de bondad. Una obsesión por lo oscuro y lo torcido, por lo laberíntico. Por el extravío. Por ver fuerza ocultas malignas que, más temprano que tarde, se manifestarán, tomando su lugar.

El rostro de cenizas y fuego -en lo personal- no es un libro fácil de leer. Por razones subjetivas, como el presentar personajes que, en general, no son queribles. Quizás pueden dar lástima, los que no rabia, o generar rechazo.

Por una escritura que, a ratos, parece letanía, en otros, laberinto, con pasajes con palabras rebuscadas, como buscando hacerlos pedregosos. Como una suerte de barroco oscuro, poco fluido.

El nuevo libro de Juan Chapple es para amantes del terror, de lo oscuro, de lo torcido. De lenguajes complejos, de escrituras complicadas, forzadas. De lo obsesivo y del amargor. Que aman las oscuridades de todo tipo o del sol inclemente. Para personas que creen que la vida, la belleza, la bondad, son solo accidentes, errores en un mundo donde la maldad es la regla, lo “normal”, el fin o el final.

El rostro de cenizas y fuego

Nuevos cuentos de la penumbra

Juan R. Chapple

Libros de la Medianoche

Noviembre de 2024