Se suele escuchar que la película nunca será igual al libro en cuanto a calidad y detalles, sin embargo eso no ha detenido a la industria del cine de continuar adaptando libros a la pantalla grande. A pesar de que no a todos los fanáticos de la obra escrita les encanta, las películas basadas en libros son un éxito. Según Medium, este tipo de filme son más exitosos que aquellos con guiones originales, generando un 53% más de ganancias.

Una historia escrita puede ser adaptada más de una vez, tanto como serie o película, y con o sin la ayuda del autor. En general aquellas adaptaciones cuyos autores participan en la producción suelen ser más apreciadas por los lectores. Una selección de actores que se apegue a las descripciones del libro ya hace una gran diferencia, y ser leal la historia. Por ejemplo, la película Eragon, realizada el 2006, fue un fracaso. Basada en el libro del mismo nombre, escrito por Christopher Paollini, el audiovisual dirigido por Stefen Fangmeier cometió tantos errores y dejó pasar una gran cantidad de detalles por alto, que finalmente la historia tenía muchas diferencias con el libro. Fue tan así, que no pudieron realizar la secuela ya que la historia no lograba sustentarse.

Las adaptaciones de libros a películas o series sigue siendo muy popular. A pesar de que ciertos años se realicen más películas basadas en libros (como el 2005, cuando el 66% del total estaban basadas en obras escritas), otros años esta cifra puede bajar considerablemente para luego volver a subir.

La industria se adapta a lo que su público objetivo recibirá mejor en ese momento. A continuación te dejamos cinco películas que probablemente no sabías que fueron realizadas en base a libros:

1. Howl no Ugoku Shiro (El castillo ambulante / El increíble castillo vagabundo), 2004

Basada en la novela homónima de Diana Wynne Jones, fue realizada el 2004 por Studio Ghibli, producida por Toshio Suzuki y dirigida por Hayao Miyazaki. El filme estuvo nominado a diferentes premios, entre ellos un Óscar, y ganó varios de ellos como el Premio Osella del Festival Internacional de Cine de Venecia el 2004. El mismo año El castillo ambulante ganó en los Tokyo Anime Awards los premios de Mejor Animación del Año, Mejor Director, Mejor Actriz/Actor de Voz y Mejor Música.

La trama es sobre Sophie, una joven que fue maldecida por una bruja que la transformó en una mujer de 90 años. En su desesperación, Sophie decide buscar ayuda con el mago Howl, quien vive en un castillo andante. Al llegar a éste, la joven se da cuenta que quizás es Howl quien necesita su ayuda.

La película fue aclamada por la crítica a pesar de tener varias diferencias con la novela. La mayor parte de estas son debido a los diferentes formatos en que se presenta la historia: en el libro, hay muchos más personajes con muchos hilos que los interconectan unos con otros, generando más tramas. También hubo discrepancias en temas más superficiales, como el aspecto del castillo y ciertos personajes. Sin embargo, Miyazaki fue alabado por agregar la guerra como un elemento en la trama, mientras que en el libro se le menciona muy poco.

2. Clueless (Ni idea / Despistadas), 1995

Cher, interpretada por Alicia Silverstone, la protagonista de esta película, es rubia, linda y la chica más popular de su secundaria. Junto a su mejor amiga Dionne, interpretada por Stacey Dash, deciden jugar a ser cupido de dos profesores. Tras tener éxito, intentan lo mismo con la chica nueva de la escuela que es “clueless“. Brittany Murphy interpretó a esta última, y al transformarla e intentar guiarla, Cher se da cuenta de muchas cosas sobre ella misma.

Esta pieza audiovisual es una versión moderna de la novela de Jane Austen, Emma. En esta última, la protagonista, Emma Woodhouse, es una señorita de la alta alcurnia en la Inglaterra de los inicios de 1800, quien conoce a Harriet Smith, una chica más sencilla y modesta. Emma decide hacer de casamentera con su nueva amiga, convenciéndola de rechazar un buen pretendiente con la excusa de que podía encontrar algo mejor. Durante el transcurso del libro, la protagonista se da cuenta de sus verdaderos sentimientos y de lo equivocada que estaba al juzgar a las personas de manera superficial.

Una de las grandes diferencias entre el libro y la película es la existencia de ciertos personajes. En la cinta, la protagonista tiene una mejor amiga, Dionne, que en el libro no existe. Su equivalente podría ser Anne Taylor, la institutriz de Emma, quien la acompaña hasta que contrae matrimonio; y luego Emma conoce a Harriet. Por otro lado, un personaje clave en el libro que no entró en el filme es Jane Fairfax. En la novela es esencial ya que es una especie de “nemesis” de Emma. Otra diferencia son las relaciones entre los personajes. Por ejemplo, Josh, el interés romántico final de Cher, es el hijo de una exmadrastra de la protagonista. En cambio, en Emma, George Knightley y ella son concuñados (pero en la película Cher es hija única).

La película dirigida por Amy Heckerling tuvo un impacto cultural que se mantiene hasta hoy. Desde las pasarelas de la moda, como la de Donatella Versace el 2018, hasta videos musicales como el de Iggy Azalea de su canción “Fancy”.

3. Forrest Gump, 1994

Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, la película fue un éxito y es considerada una de las películas más queridas de los años 90.

Basada en la novela de 1986 escrita por Winston Groom, en la actualidad sin embargo ha sido criticada y revisada con una mirada más “moderna”, objetándola como una obra racista y conservadora, por mencionar algunas. Un sólo ejemplo: el nombre Forrest Gump fue en honor a un general del Ejército Confederado de la Guerra de Secesión, llamado Nathan Bedford Forrest, tal como en la novela homónima.

La historia, tanto de la película como el libro, trata de un joven de Alabama y es narrada en primera persona. Forrest, el protagonista, cuenta que desde una temprana edad consideraron que tenía un coeficiente intelectual por debajo del promedio; pero que eso no le impidió lograr grandes hazañas. En ambas obras, ciertas de estas últimas se mantienen, como jugar pimpón en China e ir a la guerra de Vietnam. Sin embargo entre la novela y el filme hay diferencias mayores, sobre todo el final.

Como las películas no pueden ser tan extensas, Zemeckis no pudo incluir todas las aventuras del protagonista. Una de estas fue el talento que tenía Forrest Gump para el ajedrez, llegando incluso a un campeonato internacional. Puede parecer un detalle, pero esto demostraba que el protagonista tenía un CI más alto de lo que se creía, teoría que no fue incluida en la película.

Otra gran diferencia es que Zemeckis tomó la decisión de que Jenny y la madre de Forrest sintieran un amor incondicional por él; la primera sin importarle las dificultades intelectuales del protagonista, mientras que la madre de éste confiando en sus capacidades. Sin embargo, en el libro la relación madre-hijo no era tan buena, con su madre tratándolo de “idiota” más de una vez. Con Jenny a pesar de que sí hubo un romance, ella no muere y Forrest descubre que es el padre de su hijo, pero ella se va con otro hombre y cría al niño con él.

4. She’s the man (Una chica en apuros), 2006

Una chica en apuros, dirigida por Andy Fickman, es una adaptación moderna de Noche de Reyes (o La duodécima noche) de William Shakespeare. La obra original se cree que fue escrita en 1601, y cuenta la historia de Viola, una joven que naufraga y con la ayuda de un capitán llega a tierra. Tras perder todo contacto con su hermano gemelo, Sebastián, a quien cree que se ha ahogado, con la ayuda del capitán se disfraza de un joven llamado Cesario, entrando al servicio del Duque de Orsino. Este último está enamorado de Olivia, quien está de luto y por esto no estará en compañía de hombres ni aceptará sus propuestas durante siete años. El duque usa a Cesario como intermediario para enamorar a Olivia, quien, por su parte, se enamora de Cesario. Aquí aparece el triángulo amoroso de la comedia romántica: el Duque de Orsino está enamorado de Olivia, quien está enamorada de Cesario, que en realidad es Viola y está enamorada del duque.

La película tiene una trama similar, sólo en que tiempos modernos. Viola, interpretada por Amanda Bynes, quiere jugar fútbol femenino y el masculino, y por eso se disfraza de su hermano gemelo, Sebastián, para entrar al equipo. En ambas obras, Viola no tiene las características de una “señorita”: para Shakespeare, es una bromista mientras que para Fickman, es una atleta “ahombrada”.

En la película, Viola entra al equipo de fútbol y se enamora del capitán, Duke Orsino, quien está enamorado de Olivia, que a su vez no quiere relacionarse con chicos debido a que acaba de salir de una mala relación. Aquí el triángulo amoroso es idéntico al del escritor inglés, ya que a Duke le gusta Olivia; a Olivia le gusta Sebastián -que en realidad es Viola- y a Viola le gusta Duke.

5. Gone girl (Perdida), 2014

El thriller psicológico dirigido por David Fincher se estrenó en la noche de apertura del 52º Festival de Cine de Nueva York, en septiembre de 2014, antes de llegar a los cines en octubre del mismo año. El libro había sido publicado dos años antes, alcanzando gran popularidad y llegando rápidamente a la lista de best sellers de The New York Times. La autora de la obra, Gillian Flynn, dijo en una entrevista a Entertainment Weekly el año en que se publicó el libro, que para escribir la historia se inspiró en un caso real: el de Laci Peterson.

Este fue un asesinato muy mediático, ya que la mujer desapareció justo antes de Navidad de 2002 con ocho meses de embarazo. Fue su esposo, Scott Peterson, quien dio aviso de la desaparición y dio una conferencia de prensa rodeado de ambas familias y de vecinos. Inicialmente no fue considerado sospechoso debido a que la familia de su mujer lo respaldaba completamente, y aducir que al momento del crimen se encontraba pescando.

Los cuerpos de Laci y de su hijo nonato fueron encontrados cuatro meses después, en distintos lugares, a unos 5 kilómetros de donde el marido había declarado estar pescando. Antes de que se encontraran los cadáveres, salió a la luz que Scott Peterson había tenido múltiples amoríos y, al momento de la desaparición de su esposa, mantenía uno con Amber Frey. Ella fue clave para la condena de su amante, accediendo a grabar sus conversaciones telefónicas y testificando.

El libro y la película tienen una trama similar a la del caso de Laci Peterson, pero aún más oscura. En Perdida se cuenta la historia del matrimonio de Amy y Nick Dunne. Cuando Amy desaparece, poco a poco las pistas comienzan a indicar que su marido es el culpable. Las diferencias entre libro y película son más que nada detalles, algo que no es sorprendente si se considera que Flynn fue la escritora del filme.

Una diferencia que los lectores sí destacaron entre ambas es que la presencia del padre de Nick en el libro juega un rol clave, mientras que en la película sólo aparece una vez.