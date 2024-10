El Ballet de Santiago presentará del 23 al 29 de octubre "Nijinska: Secreto de la vanguardia", obra que destaca por la escenografía y vestuario de Jorge “Chino” González, la iluminación de Ricardo Castro y la asesoría de historia de la danza del siglo XX de Pablo Aharonian. La Orquesta Filarmónica de Santiago, dirigida por Christian Lorca e interpretando música de R. Schumann, M. Ravel, C. Debussy, entre otros, acompañará la obra. Comisionada a la artista Avatâra Ayuso, la obra cuenta con dramaturgia de Ignacio Vleming y ha sido galardonada como Mejor Ballet 2023 por el Círculo de Críticos de Arte de Chile. La producción recorre la vida y legado de la pionera del neoclasicismo y la danza abstracta, Bronislava Nijinska, destacando su influencia en la danza del siglo XX y cómo cambió para siempre la manera de entender el movimiento en las artes escénicas.

Asimismo, la música de R. Schumann, M. Ravel, C. Debussy, Í. Stravinsky, M. de Falla, C. Gaito, C. Saint-Saëns y S. Prokofiev será interpretada por la Orquesta Filarmónica de Santiago bajo la batuta de Christian Lorca y cuenta con arreglos de Žilvinas Smalys, fagotista de esta misma orquesta.

La obra comisionada a Avatâra Ayuso, artista española dos veces nominada a los premios Nacionales de Danza del Reino Unido, con dramaturgia del poeta y periodista español Ignacio Vleming. Un extracto fue posteriormente presentada por los bailarines del Ballet de Santiago, Mariselba Silva, Gustavo Echevarría y Felipe Arango, en el Royal Opera House de Londres.

Lo anterior se llevó a cabo el marco de las actividades oficiales para conmemorar a la pionera del neoclasicismo y la danza abstracta. También obtuvo el premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile como Mejor Ballet 2023, marcando así un exitoso estreno en Chile y el extranjero.

Nijinska en dos actos

Bronislava Nijinska (Minsk, 1891-Los Angeles, 1972) logró que lo clásico y lo contemporáneo coexistieran armoniosamenteen el escenario y que el arte de la danza se elevara a otros niveles estéticos. Un legado que esta producción del Municipal de Santiago recorre a través de un prólogo, cuatro escenas y un epílogo.

La obra comienza con Nijinska recordando con plenitud la gran bailarina, coreógrafa y teórica que fue: sus inicios en los Ballets Rusos, la apertura de su Escuela de Movimiento, su trabajo como directora del ballet del Teatro Colón, sus colaboraciones con importantes artistas del siglo XX y sus innovadoras creaciones.

San Petersburgo, París, Londres, Kiev, Viena, Mónaco, Buenos Aires y Los Ángeles son los escenarios en los que se desenvuelve.

Una escena aparte merece su relación con El Marqués de Cuevas, magnate y filántropo de origen chileno, quien monta su propio ballet y se convierte en su gran benefactor.

Las dificultades que marcan la vida de Nijinska también se reflejan en este ballet: la huida de las dos guerras y de la Revolución Bolchevique, la esquizofrenia que le costó a su hermano el retiro de los escenarios y la muerte de su hijo en un accidente de tránsito.

Quiénes interpretarán Nijinska: Secreto de la vanguardia

Por segunda vez, El rol protagónico será interpretado por Edymar Acevedo, quien perteneció al Ballet de Santiago por 30 años, como cuerpo de baile y realizando algunos roles de solista, y que ahora retorna para interpretar a Nijinska, un personaje que requería de gran madurez y profundidad.

Al respecto, la española Avatâra Ayuso, a cargo del concepto, dirección y coreografía, expresó que “es un honor compartir de nuevo con el público chileno el ballet de Nijinska, una gran artista que cambió el rumbo de la danza en el siglo XX, con un legado extraordinario que fue olvidado, rechazado e incluso escondido a la sombra de su hermano Nijinsky”.

“Ella cambió vidas, empoderó a la mujer bailarina y, a pesar de los dramas vitales que sufrió, luchó por sus ideales artísticos hasta el final. Toda una inspiración”, agregó.

Los inicios de Nijinska en la danza se remontan a sus estudios en la escuela del Teatro Mariinsky, tras los que se integró a los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev, convirtiéndose en una virtuosa bailarina.

Después vinieron las emblemáticas coreografías que creó para esta misma compañía: Les Noces, con partitura de Igor Stravinsky; Les biches, que contó con música de Francis Poulenc; y Le train bleu, en la que trabajó junto a Pablo Picasso, Jean Cocteau y Coco Chanel.

Así, fue una de las primeras coreógrafas en crear personajes que podían ser interpretados indistintamente por hombres o mujeres, que usó música barroca para el ballet contemporáneo al mismo tiempo que reivindicaba la danza como una expresión artística independiente y que montó el Bolero de Maurice Ravel, en su estreno absoluto.

Pero, sobre todo, hoy es celebrada por haber impulsado un estilo y metodología propias, que cambiaron para siempre la manera de entender el movimiento en las artes escénicas.

