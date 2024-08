“Un thriller ecológico; un eco-thriller”. En la era de los “spoilers”, quizás este sea el único y más recomendable antecedente que los espectadores necesiten saber antes de entrar a una función de “El Mal No Existe”, la nueva joya del cine japonés que llega a Chile a través de Centro Arte Alameda Distribución.

Se trata del más reciente estreno del elogiado cineasta Ryusuke Hamaguchi, ganador del Óscar a Mejor Película Internacional por la recordada “Drive My Car” (2021).

Con premiere internacional en el 80° Festival de Cine de Venecia -donde se llevó el Premio del Jurado y el Premio de Federación Internacional de Críticos-, el filme ha causado conversación y debate desde su primera proyección, ya sea por la majestuosidad de sus locaciones como por su intrigante narrativa.

El largometraje nos sitúa en una zona rural japonesa, donde se anuncia la construcción de un camping de lujo para que los habitantes de Tokio puedan vacacionar cómodamente en la naturaleza. Todo esto tras la pandemia del covid-19.

En ese contexto, Takumi (Hitoshi Omika), su hija Hana (Ryo Nishikawa) y los demás habitantes del lugar ven amenazadas sus formas de vida, las cuales descansan en el apacible equilibrio entre el bosque, la fauna, el río y la nieve que los rodea.

De la mano de Takumi, los ejecutivos de la empresa (interpretados Ryuji Kosaka y Ayaka Shibutani) deben entonces interiorizarse del mundo vegetal y gélido que intentan persuadir, con el fin de concretar la ejecución del proyecto turístico que anhelan sus empleadores.

La intimidad de sus personajes (no más de 8, en total), la fotografía a cargo de Yoshio Kitagawa y un relato tan inquietante como paradigmático, son los pilares de esta historia de a penas 106 minutos, donde árboles y caudales nipones se convierten en un paisaje perfecto para adentrarse en lo más oscuro del ser humano.

Mención aparte merece la música de la compositora Eiko Ishibashi (“Drive My Car”), quien vuelve a acompañar a Ryusuke Hamaguchi en su primer filme tras ganar el Oscar estadounidense.

En Santiago, “El Mal No Existe” protagoniza la cartelera del Centro Arte Alameda. En regiones, el filme está disponible a través de Red de Salas, alianza que cuenta con recintos de cine independiente en diversas regiones de Chile. Revisa acá cuál es tu recinto más cercano.

¿Quién es Ryusuke Hamaguchi?

Ryusuke Hamaguchi es un director japonés que sorprendió a la crítica internacional con sus películas Happy Hour (2015, con una duración superior a las 5 horas) y Asako I & II (2018), su primera obra en competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En 2021 lanza las películas “Wheel of Fortune and Fantasy” y su triunfadora “Drive my car”, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera.

Ryusuke nació un 16 de diciembre de 1978 en Kawasaki, Japón. Tuvo una infancia itinerante debido a los frecuentes destinos de su padre. Desde los videojuegos y el manga comenzó a forjar su pasión por el cine y se vio especialmente atraído por el actor y director John Cassavetes. Ingresó a la Universidad de Tokio y fue parte del Grupo de Estudios Cinematográficos, entrando al Laboratorio de Estética y Artes de la Facultad de Letras, donde comenzó a rodar películas en 8 mm.

Después de graduarse y trabajar como asistente de dirección de películas y televisión, se matriculó en un programa de maestría en la Universidad de las Artes de Tokio. Passion (2008), que dirigió como obra de posgrado, fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y para el 9º Concurso Filmex de Tokio. Más tarde, el 2011, junto al cineasta Ko Sakai, presentó The Sound of Waves, documental con entrevistas a sobrevivientes del terremoto y tsunami de Japón de 2011, elegido para la sección oficial del Yamagata International Documentary Film Festival de 2013.