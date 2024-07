Felo fue el nuevo invitado del podcast “Ojo en Tinta: Libros para Salvar el Mundo”, serie donde desde la literatura se abordan diversos temas del acontecer cultural, nacional y personal.

En diálogo con Nicolás Rojas Inostroza, el comediante y compositor compartió sus gustos literarios y repasó anécdotas de diverso tipo. Una de ellas, su fugaz encuentro telefónico con el célebre antipoeta Nicanor Parra.

“Fue inesperado. Yo estaba en el ‘Venga Conmigo’, en el verano del año 97, y habíamos salido en vivo el día anterior. Al otro día, a las 11 de la mañana, recibo un llamado telefónico en el hotel. Extraño. Yo pensé que podía ser de la producción, un adelanto del horario de ensayo, no sé. Y me habla una voz que me pareció familiar: ‘Aló, mijito ¿con Felo?’. Sí, con él. ¿Quién habla?. ‘Habla Nicanor Parra, mijito’”, recordó.

“Yo no lo podía creer. ‘Sí, mijito, es que mire, yo lo escuché ayer y me gustó mucho lo que hizo… Eso es lo que quería decir. Siga haciendo lo que está haciendo. Me gusta mucho”, fue la escueta llamada del antipoeta, quien tras entregar el mensaje, cortó.

En el mismo pódcast, Felo recordó otros episodios con el escritor. “He ido a visitar cinco o seis veces ya (su casa), dos veces en vida de Nicanor. Estuve con mi ex y no nos atrevimos a golpear. Y la segunda vez yo golpeé y salió la empleada; yo mismo me autotraicioné. ‘¿Está descansando Nicanor?’. ‘Sí está descansando’. ‘Ah ya, dígale que vino Felo, amigo de Eduardo Peralta’”, contó.

El capítulo de estreno del podcast, que fue grabado en El Mesón Nerudiano en diciembre de 2023, ya está en plataformas de streaming, así como sus 60 episodios.