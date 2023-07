Este año, una de las apuestas de NTV para su franja estelar fue el estreno del programa “Entrada liberada”, espacio cultural dedicado íntegramente al recorrido de diversos museos de Chile.

Con emisiones semanales que van cada lunes a las 22:00 horas, el programa conducido por el periodista Nicolás Rojas Inostroza cuenta con 12 capítulos. En ellos, recorre los rincones y vitrinas de cada inmueble, pero también la historia patrimonial que salvaguardan y que a veces esconden.

“Tratamos de abarcar el máximo de museos posible, con la mayor diversidad geográfica y temática. Hay una página que se llama Registro de Museos de Chile, que es una muy buena herramienta para que todos la usen. Entramos ahí, hicimos una preselección, y armamos una grilla que fuera lo más diversa posible”, explica el conductor a BioBioChile.

“Hay ciertos ejes temáticos (en el programa). Al hablar de la Región de Coquimbo, por ejemplo, hablamos de Gabriela Mistral y de un museo que ayuda a la comunidad. Hay otros episodios enfocados en los pueblos originarios. Yo conozco varios museos, pero también había otros que yo quería conocer. Ha sido un descubrimiento colectivo para todos”, agrega.

El director del programa, Patricio Alfaro, también acota sobre este ítem: “Uno siempre se sorprende. TVN nos ha abierto muchas puertas de museos que no están abiertas al público. Por ejemplo, salas de depósitos, salas de taxidermia, etc. El Museo del Grabado, el Museo Arqueológico, el Museo Raíces, en Coronel, han sido muy buenos descubrimientos”.

Con una banda sonora original a cargo del destacado músico chileno Diego Lorenzini, hoy avecindado en Barcelona, “Entrada Liberada” cuenta con el apoyo del Comité Chileno de Museos y de la Subdirección Nacional de Museos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Cada capítulo cuenta con una hora de duración, y en ellos se recorre la historia de museos tan disímiles como el de Ofrendas de San Pedro de Andacollo, el Museo del Títere y el Payaso, la Casa de los Carrera, en El Monte, la Galería de Arte de la Municipalidad de Talca, el Huáscar, o el Museo Stom.

Sobre este último, el director acota: “Ese museo, en particular, está entrando en franco deterioro. Tiene cosas hermosas, pero la arquitectura propia del museo está peligrando por las condiciones climáticas; cosas tan simples como esa”.

Al respecto, sobre un mayor apoyo al sector, Nicolás Rojas sintetiza: “Como sociedad, la cultura debe dejar de ser el hermano podre. Como sociedad, necesitamos que invirtamos en los museos. Todos podemos contribuir a ellos. Los museos son claves para construir una sociedad”.

(P): Importantes museos están cerrados los domingo, como las sedes del MAC y el Museo de Historia Natural. Después de grabar “Entrada Liberada”, ¿creen que en Chile tenemos un real y expedito acceso a los museos?

(PA): Es una pena, más que nada, que eso ocurra. Ojalá este programa sirva para despertar mayor interés. Museos como los que se ofrecen en el Día del Patrimonio, están abiertos casi todo el año. Y pueden ser un buen paseo en vez de ir al cine, o ir a un bar; pueden ser incluso una bonita cita. Ir al museo y discutir la visita después. Es una pena que no haya funcionarios, en algunos casos, para abrir los domingo.

(NR): “La mejor expresión de las voluntades es el presupuesto”, reza una frase que me gusta mucho. Si a la sociedad le importan los museos y no les damos presupuestos, entonces no nos importan, hay que sincerar eso. Los museos de regiones tienen aperturas mucho más dramáticas que en Santiago, y eso es por presupuesto. Debiéramos perseguir una meta, para que los museos funcionen de martes a domingo. Es una demanda importante, así como la presencia de los museos en los noticiarios, por ejemplo.