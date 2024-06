La cantante británica Adele sacó las garras para defender a la comunidad LGBT+ en un reciente concierto de su residencia en Las Vegas que ya suma más de 40 fines de semana de shows seguidos.

La situación se dio este sábado cuando en medio de su concierto la artista se refirió al “Mes del orgullo”, el cual inicia y se celebra a nivel internacional durante el mes de junio.

Fue en ese momento que un fanático la interrumpió para gritar a viva voz: “¡El orgullo apesta!”. Evidentemente, la frase llegó a oídos de la cantante, quien sentada en el piano defendió a la comunidad.

“¿Viniste a mi show y dijiste que el Orgullo apesta? ¿Eres estúpido? No seas tan ridículo”, vociferó ante la audiencia. “Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?”, catapultó.

Como era de suponerse, el sujeto no volvió a gritar durante el show y el público aplaudió la defensa de Adele. Por supuesto, el momento no tardó en viralizarse y ya es masivamente replicado en redes sociales.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

— Pop Base (@PopBase) June 2, 2024