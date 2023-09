En colaboración con la Academia de Líderes Católicos de Chile, la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llevó a cabo el conversatorio Derechos Humanos y Democracia, en el Auditorio de CEA-PUCV Santiago, donde participaron tres expertos que abordaron la situación que actualmente vive Latinoamérica en esta materia y los desafíos.

Se trata de Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica; Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú; y Carlos Ominami Pascual, exministro de Economía.

Como moderador estuvo el profesor de la Facultad Eclesiástica de Teología de la PUCV y presidente del Comité Académico de la Academia de Líderes Católicos, Juan Pablo Faúndez.

En la ocasión, los expertos coincidieron en que la situación actual de los países del continente es preocupante, principalmente, porque enfrenta el problema de lo que Marisol Pérez Tello señaló, en su opinión, como “dictaduras blandas”.

Se trata de gobiernos que llegan al poder a través de elecciones más o menos legítimas y se perpetúan a través de modificaciones legislativas y procesos poco transparentes, precisó la especialista.

Al respecto, la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynsky, y congresista entre los años 2011 a 2016, explicó que hoy hay movimientos ciudadanos que rechazan las élites políticas y considera que los expertos no entienden a la gente común, reclamando por un líder que les quite el poder a los políticos y al poder económico, a costa de ceder en la garantía de sus derechos.

Para Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, la situación actual obedece a que nos hemos olvidado de los derechos fundamentales, aquellos más arraigados en nuestra naturaleza y tradición, por la construcción de derechos cada vez más individuales y específicos, “lo que me parece ha debilitado el concepto y la vigencia de los Derechos Humanos”, sostuvo.

El expresidente de Costa Rica agregó que se dejó de predicar sobre valores como la democracia, la libertad y los derechos humanos que, en otras circunstancias, se enarbolaban y defendían.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en nuestro país, Carlos Ominami, expresó que hay una situación muy delicada en Chile, a propósito de la encuesta Barómetro, en la que la adhesión de la gente a la democracia habría ido cayendo.

“Hoy hay dirigentes políticos de primer nivel, como parlamentarios, que dicen cosas que hace 10 o 20 años no se decían, como decir que el Golpe se justificaba”, afirmó el exsenador del PS, añadiendo que este es un ambiente propicio para que se levanten líderes autoritarios que utilizan las condiciones que ofrece la democracia para erosionar desde adentro.

A juicio de Ominami, este escenario obedece a la frustración de la gente en cuanto a una promesa incumplida, que se basa en la fuerte desigualdad social que experimenta nuestro país.

El conversatorio continuó profundizando sobre los factores que generan estas problemáticas y las situaciones de riesgo que se afrontan en este escenario, como la instalación de figuras o liderazgos mesiánicos que desnaturalizan el sistema democrático, y los límites a la libertad de expresión, entre otros.