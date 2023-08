Luego de ocho días de exhibición de 89 producciones nacionales e internacionales, el Santiago Festival Internacional de Cine, SANFIC, presentado por Fundación CorpArtes y producido por Storyboard Media, anunció los ganadores de su versión número 19.

Valeria is getting Married de Michal Vinik (Israel) en la Competencia Internacional; Las Hijas de Kattia G. Zuñiga en la Competencia de Cine Chileno; Pulcra de Blanca Rojas en la Competencia Cortometraje Talento Nacional, fueron elegidas Mejor Película en sus respectivas categorías. A su vez, los jurados seleccionaron Mejor Dirección y Mejor Interpretación en las Competencias Internacional y de Cine Chileno, y reconoció con menciones del jurado a tres de las producciones.

La decimonovena edición de SANFIC se desarrolló en cuatro complejos de cine de Santiago; Cinépolis La Reina, Cinépolis Parque Arauco, Centro Arte Alameda y Cineteca Nacional de Chile, y una sección en formato digital para todo el país a través de la plataforma www.riivi.com.

Premiación

En la Ceremonia de premiación y clausura de la edición 19° de SANFIC, los jurados anunciaron a los ganadores del festival. En la instancia participaron los jurados de la Competencia Cortometraje Talento Nacional; el director chileno Camilo Becerra, la productora argentina-chilena Clara Taricco y Basil Tsiokos, programador senior del Festival de Sundance; de la Competencia de Cine Chileno, el director uruguayo Aldo Garay y la productora nacional Catalina Vergara; y de la Competencia Internacional el director colombiano Simón Mesa.

“Esta nueva versión de SANFIC nos tiene muy contentos, ya que celebramos 19 años del festival y nuevamente hemos podido reunirnos con grandes creadores y artistas nacionales, logrando que los fieles asistentes del festival llenaran las salas de cine y las avant premiere de los estrenos de este año. Como Fundación, creemos que es esencial ampliar el acceso a producciones de calidad a la mayor cantidad de públicos, por lo que hemos realizado un trabajo colaborativo con 20 instituciones del país para que alrededor de 20.000 niños, niñas, jóvenes, adultos, personas privadas de libertad y con discapacidad participen a través de SANFIC Educa”, valora José Tomás Palma, director general de Fundación CorpArtes.

“Ha sido una semana llena de emociones donde el público ha podido disfrutar de las mejores producciones nacionales e internacionales que se pueden ver por estos días. Asimismo, los cineastas participantes han podido compartir sus creaciones con los asistentes generando experiencias increíbles. Ha sido una semana llena de actividades, encuentros, reuniones, presentaciones y conexiones que sólo un festival de cine como SANFIC pueden generar. Además, estamos muy contentos con la participación y el reconocimiento que le entregamos a Cecilia Roth. Y, por último, agradecidos con los jurados de todas las categorías pues a través de su profesionalismo y dedicación vieron las películas y entregaron su veredicto. Una fiesta total del cine”, comenta Carlos Núñez, Director Artístico de SANFIC.

Ganadores Competencia Internacional

La Competencia Internacional contó con nueve producciones, provenientes de Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Israel y Suiza-algunas de ellas coproducciones-, y un jurado compuesto por la destacada actriz y ganadora de un Oscar por “Una Mujer Fantástica”, Daniela Vega; Álvaro Arroba, programador del BAFICI y consultor de La Quincena de Cineastas del Festival de Cannes; y el galardonado director colombiano Simón Mesa (Leidi (2014), Madre (2016) y Amparo (2021)).

“Valeria is getting Married” de Michal Vinik (Israel) como Mejor Película.

Michal Vinik por “Valeria is getting Married” como Mejor Dirección.

Mejor Interpretación: Nicole Sazo por “Las Demás” (Chile).

Ganadores Competencia de Cine Chileno

La Competencia de Cine Chileno estuvo conformada por nueve películas, cuatro de ellas estrenos mundiales, uno latinoamericanos y cuatro nacionales, y un jurado compuesto por el premiado director de cine y realizador de televisión uruguayo, Aldo Garay; Catalina Vergara, productora chilena y fundadora de Globo Rojo Films; y Stèphanie Blanchoud, premiada actriz, guionista y compositora suiza-belga.

“Las Hijas” de Kattia G. Zuñiga como Mejor Película.

Bernardo Quesney por “Historia y Geografía” en Mejor Dirección..

Mejor Interpretación ex aequo: Ariana Chaves de “Las Hijas” y Amparo Noguera por “Historia y Geografía”.

Mención especial del jurado: “Bastardo, la herencia de un genocida” de Pepe Rovano.

Ganadores Competencia Cortometraje Talento Nacional

La Competencia Cortometraje Talento Nacional estuvo conformada por 21 cortometrajes. El jurado de esta competencia estuvo compuesto por el director y guionista chileno, Camilo Becerra; la destacada productora argentina Clara Taricco; y Basil Tsiokos, programador senior de no ficción para el Festival de Cine de Sundance.

Mejor Cortometraje: “Pulcra” de Blanca Rojas.

Mención Especial del jurado: “Concordia” de Diego Veliz y “Prólogo de un cuento” de Ashley Salman.

Premios no oficiales SIGNIS Chile y Asociación Chilena de Cinematografía

En cuanto a los premios no oficiales, este año fueron entregados por SIGNIS Chile y por la Asociación Chilena de Cinematografía (ACC).

SIGNIS Chile tiene la misión global de colaborar con profesionales de los medios de comunicación y ayudar a transformar nuestra cultura a través de valores artísticos , promoviendo la dignidad humana, la justicia y la reconciliación. Además participan entregando premios en festivales como Cannes, Berlín, Venecia entre otros. El jurado estuvo compuesto por Juan Pablo Donoso, Carlos Correa, Elizabeth Salazar y Jackie P. Olivo. Por su lado, el jurado de la ACC estuvo compuesto por Gabriel Díaz, Valeria Fuentes y Mauricio García.

Ganadores Premio SIGNIS

Competencia Internacional: “The Line” de Ursula Meier

Competencia Cine Chileno: “Las Hijas” de Kattia G. Zuñiga

Premio Héctor Ríos de la Asociación Chilena de Cinematografía

“Mejor Fotografía de la Competencia de Cine Chileno”: Alejo Crisóstomo por “ Las Hijas”.

Mención honrosa: Emilia Martin por “A la Sombra de la Luz”