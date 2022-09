El Museo de Arte Contemporáneo presenta “Mining data” del artista José Ulloa Acosta, curada por Nathalie Goffard, en su sede de Parque Forestal.

Esta muestra explora la minería de datos para revelar la ambigua relación entre filantropía, explotación minera en Chile y la fortuna de la familia Guggenheim. De esta manera, el artista busca instalar preguntas en torno a la actualidad del mundo del arte y su sustento económico, desde diversas entidades que reciben dineros de manera irregular. “Las dimensiones éticas de las instituciones privadas del arte han sido poco cuestionadas y esa reflexión no se ha dado. Ese es uno de los trasfondos de esta muestra”, comenta Ulloa Acosta.

A medio camino entre la minería y la arqueología, el artista excava y recopila datos, para luego transformarlos, creando un corpus de obra tanto digital como análogo y que se compone de videos, fotografías, esculturas y documentos.

“La idea es producir nuevas miradas en torno a esta posible problemática de cómo se enfrenta, o cómo se vincula, la minería con el arte; no solo desde una experimentación plástica o material, sino que cómo influyen políticamente en la sociedad los grupos de poder de la minería. Hoy en día ellos están en la palestra debido a que se han destapado un montón de vínculos con la sociedad civil y política, en este caso de influencias para favorecer sus negocios”, destaca Ulloa Acosta.

La exhibición

Entre las obras, destacan el video y animación digital White Lands, que a través del humor y la ironía articula una mirada crítica en torno a las figuras filantrópicas del siglo XX, que luego de explotar los territorios, volcaron parte de sus recursos hacia actividades de mecenazgo en las artes. Este trabajo simula una escultura monumental en piedra, con personajes vinculados a la familia Guggenheim, quienes por medio de sus empresas multinacionales fueron los impulsores de la gran minería del cobre y el salitre en Chile.

Acompaña al video, Archivo Remoto compuesto por copias de documentos inéditos que revelan la comunicación entre las operaciones mineras de la familia Guggenheim en Chile con las oficinas de la Guggenheim Brother Company en Nueva York. Estos documentos fueron encontrados en el Archivo Histórico de Coya, en el pueblo de Coya, comuna de Machalí, Región de O’Higgins.

Por otro lado, la Serie Non. Monuments corresponde a cuatro imágenes modeladas digitalmente que simulan ruinas de esculturas-retrato de Harry Frank, Salomon Robert y Marguerite “Peggy” Guggenheim. Asimismo hay esculturas como Red is the color of creation y otra de la cúpula del Museo Guggenheim, acompañan estas piezas un mapa y un video ensayo de animación digital.

El artista

José Ulloa Acosta (1985) es artista visual y docente, vive y trabaja en Santiago de Chile. Su práctica artística se ha desarrollado a partir de la investigación del mundo de la minería, problematizando el accionar de productores de materias primas por medio de la cultura como generador de influencias en la estructura política, económica y social en Chile y el mundo. Trabaja la escultura y desplazamientos hacia el video, la fotografía, el sonido y la animación digital. Ha participado en muestras colectivas e individuales en Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, España y Estados Unidos.

Este 29 de septiembre a las 11 hrs. se realizará una visita guiada y también se lanzará el catálogo de la muestra en MAC Parque Forestal.

Para ingresar al museo se debe presentar Pase de Movilidad.