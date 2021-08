El TEA (Trastorno del Espectro Autista) es un trastorno neurológico, que generalmente se evidencia o diagnostica en la infancia. Se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social, acompañado en muchas ocasiones, de una reacción inusual ante ciertos estímulos sensoriales.

El Trastorno del Espectro Autista afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la prevalencia es mayor en hombres y este es un motivo por el que a veces la experiencia en mujeres es más desconocida, sobre todo en mujeres adultas.

Se estima que aproximadamente el 1% de la población mundial padece algún Trastorno del Espectro Autista, una discapacidad del desarrollo que puede provocar alteraciones a nivel social, comunicacional y conductual.

TEA en Todos Somos Diferentes

Con el fin de aportar en la visibilización del TEA es que el Festival Todos Somos Diferentes ha incluido en su programación un conversatorio para este domingo al mediodía con la chilena Gloria Zamudio y la española María Merino. El conversatorio “Mujeres del espectro autista, una historia que contar”, será realizado de manera online por estas dos profesionales, dedicadas a trabajar con personas que viven con esta condición.

“Uno de los objetivos del Festival es justamente visibilizar la discapacidad a través del cine, como una herramienta que utiliza el lenguaje audiovisual para ampliar el horizonte con temáticas comunes, en este caso naturalizar la Discapacidad y la Inclusión, por eso desde que comenzamos a idear este proyecto, articulamos una red de trabajo con diversas organizaciones internacionales”, comentó la directora del festival, Francisca Fonseca, en entrevista con BioBioChile.

“Este año nos inspiramos en el autismo para nuestra pieza gráfica central, pensamos que se conoce poco sobre las personas neuroatípicas. Es en esa búsqueda que nos encontramos con este gran tema, que se hace importante conocer y desarrollar, para nosotros con el enfoque puesto en el cine, pero también queremos aportar una visión desde lo profesional, invitando a dos expertas en este tema, quienes dialogarán con el público del festival”, añade la directora.

María Merino

Una de las participantes del conversatorio es María Merino, directora del programa de Apoyo Psicosocial Integral para personas con TEA (APITEA) en Autismo Burgos, en España. Está a cargo de la dirección técnica del programa BBMIRADAS, interesada en el desarrollo de programas comprensivos de intervención en habilidades funcionales y habilidades para la vida en personas con TEA.

María dirige además la mesa de trabajo sobre mujeres y TEA de la Asociación Española de Profesionales de Autismo y es parte del equipo de la mesa sobre transexualidad, identidades inconformes y TEA. La profesional también ha editado diversas guías gratuitas y ha participado en publicaciones de divulgación, científicas y literarias. Ha sido ponente en el congreso Mundial de Autismo y ha colaborado con formaciones y estancias en países como República Checa, República Dominicana, Argentina o Chile.

Gloria Zamudio

La chilena es profesora de educación diferencial, fundadora de escuela especializada Raíces (2002) y fundación TEAUTISMO en Antofagasta; cofundadora y presidenta de APACHI, Asociacion de Profesionales por el Autismo en Chile.

Raíces es la única escuela especializada en autismo de Arica hasta Copiapó, realiza múltiples acciones para la inclusión de sus alumnos, haciendo un trabajo conjunto con fundación TEAUTISMO Antofagasta para realizar un apoyo a mayor escala.

Para la profesional de la educación el objetivo del conversatorio es “dar a conocer a la comunidad que hay muchas historias, muchas mujeres y hay muchos mitos. Mujeres profesionales, dueñas de casa que viven esta condición y que lo están descubriendo por fin. Tienen una historia que contar. ‘Siempre me he sentido rara, siempre he sido distinta pero no sabía por qué’… hoy para la tranquilidad de ellas están siendo estudiadas”.

El conversatorio se realizará con transmisión gratuita y online a través del Facebook Live de Todos Somos Diferentes.El festival tiene todas sus películas en competencia y muestras paralelas disponibles para ser vistas gratis hasta hoy domingo aquí.

“La invitación es a ver los filmes que participan en las competencias de la séptima versión de Todos Somos Diferentes, además de las distintas muestras paralelas, en donde se pueden encontrar cortometrajes que cuentan con accesibilidad audiovisual, es decir con herramientas inclusivas, para que todas y todos puedan ser parte de este festival. En la web www.diferentes.cl podrán acceder a la programación completa que ofrecemos este año”, comenta para cerrar su directora Francisca Fonseca.