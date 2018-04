7 cosas que haces que están acortando tu vida

Don Celino Villanueva: 121 a√Īos. Don Nicanor Parra: 103 a√Īos. Ya no podemos preguntarles cu√°l es el secreto para alcanzar el siglo de vida, pero s√≠ podemos empezar a ver qu√© estamos haciendo para no alcanzarlo.

Por ejemplo, hace poco recibimos la confirmaci√≥n de que el alcohol puede acortar nuestra vida. Un estudio de la Universidad de Cambridge concluy√≥ que beber entre cinco y diez tragos por semana acortar√≠a la vida en unos seis meses, y que m√°s de 18 reducen la expectativa de vida en cinco a√Īos.

Y qu√© decir de la falta de sue√Īo. El psiquiatra Colin Espie, acad√©mico de la Universidad de Oxford, es enf√°tico: no dormir lo suficiente equivale a un ataque sostenido a la habilidad de funcionar del cerebro.

Los des√≥rdenes en el sue√Īo, y con mayor raz√≥n su privaci√≥n, pueden conducir a problemas de salud f√≠sico y mental, y hay pruebas suficientes de esto, asegura Espie. La peor parte podr√≠an llev√°rsela quienes sostenidamente duermen muy poco. ‚ÄúSi alguien hace esto por un periodo suficientemente largo, su expectativa de vida ser√° significativamente m√°s corta‚ÄĚ, asevera el experto.

El mensaje para los que disfrutan de la vida bohemia es claro. Pero quienes se van temprano a la cama y prefieren las bebidas isotónicas tampoco están a salvo. Hay cosas que hacemos a diario sin siquiera pensar en que quizás estamos acortando nuestra vida.

Y no tendr√≠amos por qu√© pensarlo, pues no hablamos de cl√°sicos como el sedentarismo, o el sobrepeso y la obesidad (que seg√ļn la FAO cobran m√°s v√≠ctimas que el narcotr√°fico), sino de actividades mucho m√°s inocentes y que revisamos a continuaci√≥n.



Estar soltero:

Seg√ļn un estudio de la Universidad de Harvard, los per√≠odos de solter√≠a prolongados podr√≠an reducir costarnos hasta una d√©cada de existencia. En comunidades con una diferencia alta entre el n√ļmero de hombres y el de mujeres, la expectativa de vida de los miembros del g√©nero en desventaja es mucho m√°s corta.

Por otra parte, el matrimonio, para bien o para mal, parece ser una buena manera de asegurarse algunos a√Īos extra. Un estudio al respecto concluy√≥ que quienes nunca se casan tienen un 32% m√°s de posibilidades de perder la vida.

Sentarse frente al televisor:

No es por la calidad de los programas (aunque ver la √ļltima temporada de The Walking Dead no ayuda mucho), sino por la falta de actividad asociada. Seg√ļn report√≥ el New York Times, un estudio de la Universidad de Queensland, Australia, estableci√≥ las horas que se pasan frente al televisor como un potente indicador de sedentarismo y riesgos a la salud.

La investigaci√≥n lleva las cosas un poco m√°s lejos y entrega cifras claras: por cada hora de televisi√≥n que una persona de 25 a√Īos consume sentada, su expectativa de vida se reduce en 21,8 minutos. En comparaci√≥n, con cada cigarrillo fumado dejamos ir 11 minutos.

As√≠, quien en promedio pasa seis horas diarias sentado frente al televisor tendr√≠a una esperanza de vida de casi cinco a√Īos menos que quien no lo hace. El profesor Lenner Veerman, quien lider√≥ el estudio, adem√°s precis√≥ que en este caso el ejercicio no contrarresta el da√Īo de la TV; si alguien se ejercita regularmente, pero tambi√©n se sienta cada d√≠a frente al aparato, su expectativa de vida ser√° tan baja como la de quien no realiza actividades f√≠sicas.

Es decir, lo mejor ser√≠a evitar la televisi√≥n, sobre todo si lo que est√°n dando es la √ļltima temporada de The Walking Dead.

Llevarse mal con los compa√Īeros de trabajo:

Un estudio de la Universidad de Tel Aviv determin√≥ que uno de los factores que aportan a la longevidad es tener una red de soporte social dentro del √°mbito laboral. Los investigadores siguieron a 802 sujetos durante 20 a√Īos, confirmando que entre quienes carec√≠an del sentimiento de reafirmaci√≥n de los pares el riesgo de muerte aumenta en 2,4 veces. Adem√°s, se descubri√≥ que la reafirmaci√≥n y las relaciones con los jefes no influyen en la expectativa de vida.

Desde la perspectiva de las jefaturas, el estudio también llegó a una conclusión interesante: el control y la autoridad no influyen en el aumento del riesgo de muerte en los hombres, pero sí en las mujeres.

La falta de sexo:

O, para ser precisos, la falta de orgasmos. Hasta 50% m√°s de mortalidad presentaron los sujetos con baja frecuencia org√°smica en un estudio que sigui√≥ a 918 hombres durante 10 a√Īos. Incluso cuando se consideran factores como la edad, el tabaquismo o la clase social, los resultados siguen siendo favorables para quienes presentan una mayor frecuencia.

Los investigadores explicitan así la conclusión fundamental del estudio: la actividad sexual parece tener un efecto de protección en la salud masculina.

Los tacos:

El largo viaje entre el trabajo y la casa no solo es inc√≥modo y agotador, sino que tambi√©n da√Īino para la salud. Los trayectos de alrededor de una hora tienen el esperable efecto de aumentar el estr√©s y causar perjuicios similares a los del sedentarismo.

El mismo estudio especifica que los efectos negativos tienen una doble fuente, pues además el tiempo que se pasa viajando de la casa al trabajo y viceversa se deja de invertir en actividades que aportan a nuestra salud. Confirmando estos resultado, un grupo de investigadores suecos establecieron vínculos entre este tipo de trayectos y problemas como obesidad, insomnio y tasas más altas de divorcio.

Se trata de un problema que se vive a diario, sobre todo en las urbes de mayor extensi√≥n, como Santiago, en donde, seg√ļn un informe del CEP, el tiempo promedio de esta clase de traslados es de 50 minutos, reduci√©ndose la cifra a 30 minutos en el resto del pa√≠s.

El miedo a la muerte:

En un tautológico y paradojal giro de los hechos, pensar demasiado en cómo evitar la muerte podría tener un efecto contraproducente. Un estudio norteamericano de 2012 desarrollado en enfermos de cáncer llegó a la conclusión de que se percibió una menor esperanza de vida en pacientes afectados por ansiedad ante la muerte.

El miedo intenso a la muerte, llamado tanatofobia, puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares entre tres y cinco veces, un dato que salió a la luz en medio de investigaciones que indagaron en los temores post 11 de septiembre y sus consecuencias en la población. El efecto es más pronunciado en personas que se acercan al límite de lo que socialmente se considera la tercera edad.

Despu√©s de repasar esta lista, vale la pena hacerse algunas preguntas: ¬ŅQu√© estoy haciendo mal? ¬ŅCu√°ntos a√Īos he perdido viendo las 14 temporadas de Grey‚Äôs Anatomy? ¬ŅCu√°ntas cosas de esta lista habr√°n hecho don Celio y don Nicanor?