Rechazan recurso de reo de Punta Peuco que acusó tardanza en traslado a Hospital Militar

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por un interno del penal de Punta Peuco en contra de Gendarmería por no poseer un servicio de ambulancia para traslados de presos de ese penal.

En fallo dividido, la Sexta Sala del tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de entidad penitenciaria al no trasladar en una ocasión al interno al Hospital Militar y no disponer de ambulancias de forma permanente.

“Que el recurso de protecci√≥n no es una acci√≥n de car√°cter popular, como parece entender el recurrente, al pretender invocarla en representaci√≥n de los dem√°s reclusos que permanecen en el recinto Punta Peuco. La acci√≥n de protecci√≥n ha sido instituida con el objeto de evitar posibles consecuencias da√Īosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privaci√≥n, perturbaci√≥n o amenaza en el leg√≠timo ejercicio de las garant√≠as constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protecci√≥n al ofendido”, dice el fallo.

Agrega que “el recurrente no solo hace consistir el acto vulneratorio en la tardanza de su traslado al Hospital Militar, lo que estima constituye un trato vejatorio, injusto y denigrante, sino adem√°s en el riesgo vital para √©l y los dem√°s internos que permanecen en el penal por no contar el recinto Punta Peuco con una ambulancia permanente”.

Pero la justicia consider√≥ que “en lo que respecta al trato denigrante y vejatorio que se denuncia en el recurso, del m√©rito de los antecedentes no se vislumbra ninguna actuaci√≥n de parte de Gendarmer√≠a de Chile que pueda ser calificada de cruel o aberrante; por el contrario, se acredita en estos autos que los funcionarios realizaron todas las gestiones destinadas a trasladar al interno en forma urgente, lo que no aconteci√≥ por factores ajenos a la instituci√≥n penitenciaria (‚Ķ) como se infiere de los antecedentes allegados a la causa, la carencia del certificado m√©dico que deje constancia del estado de salud en grado de riesgo vital no existe en los t√©rminos denunciados por el recurrente, lo que impide imaginar de qu√© forma se puso en riesgo su vida o su salud”.