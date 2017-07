Experto enumera las 5 etapas del amor y explica por qué tantos se separan en la etapa 3

¿encontraste un error? avísanos

Encontrar el amor parece una tarea difícil en tiempos donde la individualidad y la incertidumbre reinan.

“Todos queremos un amor verdadero y duradero, ya sea que tengamos 20, 30, 40, 50 años o más. Sin embargo, muchos matrimonios (o parejas) se desmoronan y la mayoría de la gente no sabe por qué. Ellos creen erróneamente que han elegido a la persona equivocada”.

Así lo planteó el doctor Jed Diamond, especialista en salud mental masculina y fundador del portal Men Alive, quien afirmó en una columna titulada “Las 5 etapas del amor: por qué tantos se detienen en la etapa 3” que después de pasar por el proceso de duelo tras el fin de una relación, lo que normalmente ocurre es que empezamos a buscar de nuevo, para repetir el ciclo.

“Después de más de cuarenta años como consejero matrimonial y familiar me he encontrado con que la mayoría de la gente está buscando el amor en todos los lugares equivocados. No entienden que la etapa 3 del amor no es el fin, sino el verdadero comienzo para lograr un amor real y duradero”, expresó. Pero, ¿cuáles son esas etapas? Te las contamos a continuación.

Etapa 1: Enamorarse

“Enamorarse es un truco de la naturaleza para que los humanos escojan a un compañero para que nuestra especie continúe. Se siente tan maravilloso porque estamos inundados de hormonas como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la testosterona y el estrógeno. Enamorarse también se siente bien porque proyectamos todas nuestras esperanzas y sueños en nuestro amado/a”, explicó Diamond.

En esta etapa “imaginamos que se cumplirán nuestros deseos, que nos darán todas las cosas que no recibimos como niños y que cumpliremos con todas las promesas que nuestras relaciones anteriores no pudieron cumplir. Estamos seguros de que permaneceremos enamorados para siempre. Y porque estamos enamorados gracias a ‘hormonas amorosas’, no somos conscientes de la realidad”, añadió el especialista.

El experto explica que “cuando dos personas están bajo la influencia de las pasiones más violentas, locas, engañosas y pasajeras, se les exige jurar que permanecerán en esa condición excitada, anormal y agotadora continuamente hasta que la muerte les separe”.

Etapa 2: Convertirse en una pareja

Diamond indicó que en esta etapa el amor se profundiza y la pareja se une. “Es el momento en que nuestro vínculo con la pareja se profundiza y se desarrolla. Es un tiempo de unión y alegría. Aprendemos lo que le gusta a la otra persona y expandimos nuestras vidas individuales para comenzar a desarrollar una vida de los dos”. Generalmente es ese momento de plena felicidad, en que tenemos hijos o decidimos tenerlos.

En esta etapa más que enamorados, nos sentimos vinculados a nuestra pareja, nos sentimos más unidos. “El sexo puede no ser tan salvaje, pero es profundamente satisfactorio. Nos sentimos seguros, cuidados, apreciados y valorados. Nos sentimos cercanos y protegidos. Solemos pensar que este es el nivel final de amor y esperamos que siga durando”, afirmó Diamond. Sin embargo, nos estamos conscientes que aún falta la etapa 3.

Etapa 3: Desilusión

“Nadie nos contó acerca de la Etapa 3 en la comprensión del amor y la pareja. La etapa 3 es donde mis dos primeros matrimonios se derrumbaron y para demasiadas relaciones esto es el principio del final. Este es un período donde las cosas comienzan a sentirse mal. Puede ocurrir lentamente o puede sentirse como un interruptor que se apaga y todo sale mal. Las pequeñas cosas comienzan a molestarnos. Nos sentimos menos amados y cuidados. Nos sentimos atrapados y queremos escapar”, relató Jed.

De acuerdo al profesional, en esta etapa nos volvemos más irritables, heridos y retraídos. “Podemos permanecer ocupados con el trabajo o la familia, pero las insatisfacciones están. Nos preguntamos dónde se ha ido la persona que una vez amamos. Anhelamos el amor que teníamos antes, pero no sabemos dónde fue o cómo recuperarlo. A veces uno de los dos quiere irse o bien, continúan juntos, pero sin sentirse realmente unidos”, retrató.

El experto dijo que se trata de un momento en que te sientes enfermo en cuerpo, mente y alma. La mayoría se da por vencido aquí, pero Jed aseguró que el lado positivo de la etapa 3 es que si bien se hunden muchas de nuestras ilusiones sobre nosotros mismos y nuestra pareja, tenemos la oportunidad de ser más cariñosos y apreciar a la persona con la que estamos, no las proyecciones que habíamos puesto sobre ellos como nuestro “compañero ideal”.

Etapa 4: Creando amor real y duradero

“Uno de los dones de enfrentar la infelicidad en la Etapa 3 es que podemos llegar al núcleo de lo que causa el dolor y el conflicto”, explicó Jed.

Por ejemplo, podemos descubrir nuestras heridas del pasado -incluso de la infancia- que necesitan curación, si las encontrarmos podemos sanarlas y cimentar el camino para una relación real y satisfactoria.

“El Estudio de Experiencias Adversas en la Infancia (ACE) demuestra de manera concluyente que el trauma infantil puede afectar nuestra salud física, emocional y relacional”, expresó Jed, quien explicó que un trauma de la infancia puede afectar la manera en que te relacionas con las personas durante la adultez, especialmente con tus parejas.

Cuando descubrimos nuestras heridas podemos ayudarnos mutuamente a entenderlas y sanarlas para que las cosas comiencen a fluir otra vez. “Empezamos a vernos el uno al otro como seres maravillosos que habían sufrido mucho en el pasado y se habían unido para amarse y ayudarse a sanar sus viejas heridas desde la infancia”, señaló el profesional.

“No hay nada más satisfactorio que estar con una pareja que te ve y te ama por lo que eres. Si tu pareja conoce tus heridas puede entender que tu comportamiento no es porque eres malo o mala y no lo/a amas, sino porque has sido herido en el pasado y el pasado todavía vive contigo. A medida que comprendamos y aceptemos mejor a nuestro compañero, podemos aprender a amarnos cada vez más profundamente”, afirmó el especialista.

Etapa 5: Usando el poder de dos para cambiar el mundo

“Nadie tiene que recordarnos que el mundo no está haciendo las cosas bien. Hay guerras y conflictos continuos. La violencia racial parece estar en todas partes. Nos preguntamos si los humanos pueden sobrevivir. Me pregunté: ‘Si no podemos encontrar la paz entre dos personas que se aman, ¿qué oportunidad tenemos para crear un mundo que pueda trabajar para todos sus pueblos?’“, planteó Diamond

“Pero ahora miro el otro lado de esta pregunta. Si podemos aprender a superar nuestras diferencias y encontrar un amor real y duradero en nuestras relaciones, tal vez podamos trabajar juntos para encontrar un amor real y duradero en el mundo”, añadió.

Jed cree que cada pareja tiene la oportunidad de usar el “poder de los dos” para abordar algunos aspectos de los problemas del mundo que afectan sus vidas.