Jean Phillip Cretton habla de su gran año: El matinal es un formato al que le guiño el ojo

Jean Phillip Cretton vive uno de los mejores momentos de su carrera. No s√≥lo recorri√≥ Chile y Am√©rica por una campa√Īa de Jumbo, sino que tambi√©n est√° a punto de lanzar su nuevo disco como solista, adem√°s de seguir cosechando buenos comentarios por su trabajo en Chilevisi√≥n (CHV).

Tras su paso por Canal 13 donde no pudo concretar sus proyectos, el animador encontró su sitio en CHV y durante el verano se lució por partida doble.

Su reemplazo a Rafael Araneda en El Matinal de CHV obtuvo buenas cr√≠ticas por parte de la gente y adem√°s logr√≥ convertir al programa en uno de los m√°s vistos durante febrero. De hecho, muchos calificaron su dupla con Pamela D√≠az, como la “nueva pareja dorada” del canal.

El periodista conversó con BioBioChile sobre su éxito televisivo, su carrera musical, el futuro y muchas otras cosas.

Has tenido un gran a√Īo en televisi√≥n ¬ŅC√≥mo lo eval√ļas?

РEstoy muy pleno. Venía de un mal momento en el que sentí emociones muy oscuras. Esa mala experiencia me sirvió mucho para crecer y disfrutar de ellos con más calma y sin culpas.

Se dijo que Pamela D√≠az y t√ļ eran la nueva dupla dorada de CHV ¬ŅQu√© te parece tal afirmaci√≥n?

– Nosotros nos re√≠mos mucho de eso. ‚ÄúEs que en el momento no hab√≠a nadie m√°s‚ÄĚ es nuestra talla recurrente. M√°s all√° del humor, as√≠ lo tomamos. Hicimos una gran pega y la disfrutamos mucho, pero para hablar de dupla dorada tenemos que lograr m√°s metas.

– Si te dieran a elegir conducir un matinal o tener tu propio programa estelar ¬ŅCon cu√°l opci√≥n te quedar√≠as y por qu√©?

– Durante mis 10 a√Īos de carrera he participado de formatos diferentes. Humor pol√≠tico, competencias juveniles, matinales, estelares de conversaci√≥n, programas de aventura, culturales, de baile, pero donde m√°s c√≥modo me siento es conversando en un ambiente relajado. Me gusta conversar en la noche, pero el matinal es un formato al que le gui√Īo el ojo.

¬ŅPor qu√© no volviste a la animaci√≥n de CQC?

– Quiero muchos a mis compa√Īeros de CQC: fue mi primera pega y hasta el d√≠a de hoy tengo amigos que hice all√≠. CQC me obliga a adoptar una personalidad que me resulta inc√≥moda. Lo mismo me pas√≥ hace 10 a√Īos pero era m√°s chico. Hoy en d√≠a, quiero llevar mi carrera hacia lugares donde lo pase bien espont√°neamente y que mi personalidad se vea √≠ntegramente reflejada en ellos.

Sebasti√°n Eyzaguirre dijo que Gala Caldirola estaba ‚Äúpara matarla‚ÄĚ: ¬ŅQu√© te parecieron sus dichos y la pol√©mica posterior?

– A veces pienso que Sebasti√°n falla en encontrar las palabras adecuadas para lo que realmente piensa o quiere decir. Quiz√°s el √°nimo del programa lo lleva a pasarse de revoluciones pero es una buena persona, muy apasionado por el formato CQC y lo que implica. √Čl se equivoc√≥ y lo reconoci√≥. En la TV de hoy hay que pensar m√°s de una vez lo que se va a decir, guste o no guste.

¬ŅCrees que CQC es un programa machista, como el mismo Eyzaguirre asegur√≥ una vez?

– Sebasti√°n quiso decir que el programa en la mayor√≠a de los pa√≠ses, en que ha estado, ha sido conducido por hombres. A mi juicio, al usar el concepto ‚Äúmachista‚ÄĚ se equivoc√≥ y he hecho, lo conversamos. Independiente de eso, el √°nimo en general est√° exageradamente inquisidor.

Hay que luchar por los derechos de las mujeres, por la igualdad de oportunidades, por el respeto en la calle, por su libertad de decisi√≥n y por el derecho sobre su cuerpo. Aunque √ļltimamente, siento que se libran muchas batallas bizantinas que desvirt√ļan el verdadero objetivo del movimiento.

¬ŅQu√© te parece que CHV haya perdido el Festival de Vi√Īa? ¬ŅTe gustar√≠a conducirlo alguna vez?

– Los ciclos son positivos. Tal como en otros aspectos, debe existir alternancia y movimiento y siempre es bueno cambiar, desafiarse y experimentar. Me molesta esa personalidad de ‚Äúla pelota es m√≠a‚ÄĚ. El canal hizo un trabajo brillante, pero ahora es bueno abocarse a los nuevos desaf√≠os y compromisos que ha adquirido, que por los dem√°s, son muy atractivos.

Animar Vi√Īa no est√° dentro de mis metas pero si gentilmente me lo ofrecen, feliz lo hago.

¬ŅC√≥mo fue viajar por Chile y Latinoam√©rica para la campa√Īa de Jumbo?

– Fue una gran experiencia poder conocer a los productores que por generaciones se han dedicado a la ganader√≠a. En el sur de Chile quedamos maravillados por la inmensidad de los campos y sus ranchos; y en Denver y Salto, en Uruguay, nosotros mismos arreamos los reba√Īos y terminamos con un asado.

Valoro de mi trabajo el hecho de que todos los días son distintos.

SU NUEVO RUMBO MUSICAL

Sabemos que tienes un disco solista que saldr√° pr√≥ximamente. ¬ŅC√≥mo naci√≥ el proyecto?

– Siempre me ha gustado mucho componer. Muchas de esas canciones tienen un esp√≠ritu distinto: es m√°s experimental y lejos del ‚Äúgancho‚ÄĚ comercial. Debido a esto, es dif√≠cil que puedan formar parte de mi banda REY PUESTO, pero s√≠ reflejan mucho de mi personalidad y de mis formas como m√ļsico. Sent√≠ la necesidad de contar una historia y, de alguna manera, presentarme tal cual soy, musical y emocionalmente hablando.

¬ŅSeguir√°s en Rey Puesto?

– Claro. No son proyectos que compitan y navegan por dimensiones distintas.

¬ŅQu√© nos puedes adelantar del nuevo disco?

РEs un disco conceptual que narra el viaje de un protagonista a su realización espiritual e intelectual . Las canciones van ambientando y contando esta historia, planteando preguntas y entregando reflexiones inherentes a nuestra condición humana.

¬ŅCu√°les son tus expectativas con el disco?

РEstoy muy ansioso y emocionado. Siento que en cuanto a la composición y contexto es un punto alto en mi carrera, pero no quiero ilusionarme en vano. Ojalá quienes lo escuchen lo disfruten y les sirva para pensar en el camino que llevamos y hacia dónde avanzamos.

Es un trabajo precioso, que adem√°s tiene un arte y dise√Īo de alto nivel. Merece ser escuchado y visto.