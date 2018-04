Nicolás Larraín y críticas al nuevo "C.Q.C": "El programa siempre fue machista"

El lunes 2 de abril, en Chilevisi√≥n, Caiga Quien Caiga (C.Q.C) regres√≥ a la pantalla local a casi siete a√Īos de su √ļltima emisi√≥n. Lo hizo con Sebasti√°n Eyzaguirre como animador principal, en el mismo puesto que por nueve a√Īos ocup√≥ Nicol√°s Larra√≠n.

“No lo he visto, pero encuentro bien meritorio que vuelva el programa, me han llegado buenos comentarios. Lo que hace ‘Chelipe’ (Felipe C√°rdenas); Cavada me parece un buen aporte, es un acierto. No lo he visto, porque me levanto temprano”, coment√≥ Larra√≠n a BioBioChile.

Sobre la pol√©mica entre Eyzaguirre y Gala Caldiroa (dijo que estaba “para matarla”, a modo de piropo), prefiri√≥ no hablar, “porque no he visto lo que pas√≥”, aunque no esconde su opini√≥n sobre la cr√≠tica que el programa ha cargado por a√Īos: ¬ŅEs C.Q.C un programa machista?

Responde Larra√≠n: “Yo creo que siempre fue machista, la palabra exacta que nos tildaban era mis√≥gino, y eso viene de (Mario) Pergolini, su fundador. Todos nos subimos un poco a esa estupidez de creer que las mujeres no eran un gran aporte”, coment√≥ el animador, quien a su vez marca un punto: “Yo fui el gran contrario a eso. Sin tanta obstinaci√≥n ni radicalismo, pero lider√© la entrada de Pamela Le Roy al programa”.

(Pregunta): ¬ŅCu√°l fue la reacci√≥n de los argentinos due√Īos de la marca ante Pamela Le Roy?

(Respuesta): Yo pens√© que la idea de tener una notera nos iba a dar un “refresh” de un a√Īo a otro. Fui mirado con recelo desde Argentina, pero Pergolini no se met√≠a. Nos conoc√≠a, pero no sab√≠a que exist√≠amos, sinceremos la cosa como era…

(P): Despu√©s ellos tuvieron a mujeres en su equipo…

(R): Me acuerdo cuando fuimos a grabar la apertura. Los argentinos estaban muy felices: ‘los chilenitos metieron una mujer’, dec√≠an. Y ellos cuando Pergolini se va (de C.Q.C) meten a una notera, y luego (Diego) Guebel, socio de Mario, pone una conductora para reemplazarlo.

(P): ¬ŅCrees que contin√ļa esa esencia machista en este nuevo ciclo?

(R): Esta era una cosa que lideraba Pergolini, y cierta gente del equipo mantiene esa cosa C.Q.C: ‘Somos cool, machos recios, este es un trabajo duro, hay que hacer una nota con un pol√≠tico que te puede pegar’. Las mujeres no estaban preparadas para eso. En estos tiempos, eso me parece una tontera. Estoy en contra del radicalismo absoluto, me parece bien parar la misoginia y el machismo, pero esto de no poder decir ninguna cosa… Yo no soy tan radical.

Por estos d√≠as se difunde un video donde Pergolini explica por qu√© no funcionar√≠a C.Q.C hoy. Dice que internet mat√≥ el formato. ¬ŅLo comparte?

(R): Fue una cosa que nos ocurri√≥. Nos dimos cuenta que estar divertido los domingos si se cay√≥ Fidel Castro el martes, era dif√≠cil, hab√≠an miles de chistes mejores que los que mostr√°bamos. Pergolini se fue cuatro a√Īos antes, y nosotros sufrimos (lo que pas√≥). Que ahora salga diciendo eso hace m√°s admirable lo que est√°n haciendo en Chile, teniendo el programa al aire y con auspicios.

¬ŅCree que el exabrupto contra Gala Caldirola habr√≠a tenido espacio en Mega, cuando C.Q.C era parte del canal? Da la sensaci√≥n que antes hab√≠an m√°s filtros…

(R): Mega nunca me censur√≥. El origen de no decir algunas palabras era de un car√°cter de educaci√≥n. Alfredo Escobar, director responsable en todos los a√Īos que hice C.Q.C, me dijo ‘tienes permiso para decir lo que quieras, pero de buena manera’. Se malinterpreta que no pod√≠amos tocar a la Iglesia, pero matamos a los curas ped√≥filos, nos tiramos contra los militares… Decir que hab√≠a censura porque no se pod√≠a decir una palabra… Era para que no hubiera mal gusto y no fuese ordinario, emplazo a cualquiera a que diga lo contrario. Hay mucho mito.

Lance un par de ideas gratis para sus ex compa√Īeros de C.Q.C en este nuevo ciclo.

(R): Creo que hay que utilizar m√°s las redes sociales y reaccionar mucho m√°s r√°pido y agresivo. Si est√° el video de Pi√Īera y el basketball, no hay que tirar un chiste, sino grabar a m√°s gente tratando de encestar, pero r√°pido. Las notas mas r√°pidas: no puedes tener notas tan largas. Los cabros ven videos de minuto y medio… Un regalo gratis para los muchachos.

¬ŅHar√° un esfuerzo por ver el nuevo C.Q.C, quiz√°s en las ma√Īanas o en las tardes, por YouTube aunque sea?

(R): No sé. Estoy como en otra, estoy pensando en otras cosas. Es como ver a tu ex polola atracando con el nuevo pololo.