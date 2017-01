"Mucho Gusto" aún lo persigue: el chascarro en vivo de Álvaro Sanhueza en su regreso a TVN

Ayer miércoles el periodista Álvaro Sanhueza tuvo su reencuentro con la televisión tras debutar como notero en el matinal de TVN, Muy Buenos Días.

Recordemos que el comunicador fue desvinculado de manera sorpresiva de Mega en octubre pasado, luego de 6 años en la señal privada. Su salida estuvo marcada por una polémica en la que se vio envuelto Luis Jara, conductor del programa Mucho Gusto.

“La única que me llamó fue Katherine Salosny, hablamos unos 25 minutos, ella estaba súper sorprendida y le agradezco su apoyo. El resto me mandó WhatsApp, la Karen Paola, Stingo y Karol Lucero. Lucho Jara no se comunicó conmigo. Yo como persona nunca espero que me haya llamado todo el equipo, en el fondo sé que no todos te van a llamar”, indicó el notero en aquella oportunidad.

Casi tres meses han pasado desde entonces, y en su estreno en el matinal de TVN, Sanhueza inauguró la sección “Sácale jugo al verano” con una nota sobre los panoramas que se pueden hacer durante un fin de semana -y por menos de 300 mil pesos- en El Quisco.

Además de recorrer el popular balneario en busca de interesantes datos para tomar desayuno, hospedar y almorzar, Sanhueza también aprovechó de conocer interesantes panoramas en la playa.

Pero en medio de la nota ocurrió un pequeño chascarro que pasó desapercibido para muchos, en el que el fantasma de su desvinculación de Mega se hizo presente.

Ocurrió después de que el periodista tomara desayuno en el local “Lorena”. Mientras el periodista se despedía de dos señoras, una de ellas le señaló “mucho gusto”. Rápidamente, y en tono de broma, el notero le respondió: “no, no mucho gusto”, lo que generó las risas de los presentes.

“Perdón, ¡muy buenos días! Perdóneme, perdóneme. Eso no sale al aire, ¿cierto?”, le contestó la mujer, ante lo que Sanhueza replicó: “Todo sale al aire”.

En el matinal, Sanhueza tendrá la misión de hacer reportajes de verano, enfocándose en quienes no tienen la posibilidad de veranear 20 días, “sino que sólo un fin de semana”. El nuevo refuerzo del espacio estará una vez por semana en el programa.

Cabe señalar que luego de que fuera despedido de Mega, Álvaro Sanhueza ganó el premio a “Mejor Notero” en el Copihue de Oro realizado en noviembre pese a que en aquel momento no se encontraba al aire en ningún programa.

En aquella oportunidad, y luego de que Sanhueza subiera al escenario, Luis Jara -su ex compañero en Mucho Gusto- hizo lo propio para recibir su premio como Mejor Animador, momento en el que el animador del matinal de Mega fue duramente pifiado por el público.