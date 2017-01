Jean Philippe Cretton personificará a personaje de Sons of Anarchy en viral para Comic Con

Tras su renuncia a Canal 13, Jean Philippe Cretton se sumó como rostro de la campaña de difusión que está desarrollando la producción de la Comic Con 2017, evento que contará con la presencia de Millie Bobby Brown, de la serie Stranger Things. Para un video viral, que se estrenará el miércoles, Jean Philippe caracteriza a Jackson “Jax” Teller, protagonista de su serie favorita, Sons of Anarchy.

Durante la grabación, Jean Philippe se mostró muy entusiasmado con la idea de caracterizar a uno de sus personajes favoritos. “Jackson `Jax´ Teller es el clásico antihéroe de las series actuales que ya no muestran a los típicos Superman, que no fallaban y que tenían códigos de ética inquebrantables. Hoy tenemos protagonistas que, sin duda, siguen siendo el niño bonito de la película, pero también tienen problemas como cualquiera de nosotros”, señala el conductor de televisión.

Jean Philippe comprometió su presencia en el evento que se realizará el 26, 27 y 28 de mayo en Espacio Riesco, pues se asume como un fanático de las series. El hasta hace poco rostro de Canal 13, enumera cuales son sus favoritas: Vikings, Sons of Anarchy, Breaking Bad y Black Mirror.

“Todas tienen este denominador común del antihéroe. Como Walter White (protagonista de Breaking Bad) que se ve en una encrucijada y tiene que irse por lo antiético. Pero al final uno se encariña, porque dice ‘pucha, igual está corto de plata y tiene esta enfermedad’… Y creo que es en eso donde las series están acertando: están humanizando a los personajes”. enfatiza.

La grabación del video viral que será emitido a través de las redes sociales el próximo miércoles 18 de enero para la Comic Con 2017, fue hecha en los caminos de Piedra Roja, en Chicureo. Ahí, Jean Philippe manejó su propia motocicleta para representar a Teller. El lugar fue elegido por el mismo Cretton, pues es donde habitualmente pasea para disfrutar de la soledad del paisaje.

Según el conductor de televisión, el concepto nerd de la Comic Con ha cambiado bastante. “He tenido la oportunidad de ver qué pasa con esta eventos en el extranjero, y se han transformado en verdaderos hitos de discusión social sobre temas que hoy nos convocan. Quizás hace algunos años era la televisión o las películas. Hoy son las series o los dibujos animados, que tienen ciertas características y que están mucho más acorde con lo que pasa actualmente en nuestra sociedad”, indica.

En ese sentido, Cretton insiste en su punto: “La humanización de los personajes y de sus problemas, han acercado las historias a lo que son nuestras vidas. En Son of Anarchy hay explosiones de galpones o cosas que no pasan en la vida real, pero también hay siempre presente una disyuntiva que tiene que ver con seguir o no seguir en un trabajo, en un determinado grupo… hay que ver qué pasa con tu familia, con los tuyos…”, sostiene.

De alguna manera, Jean Philippe hace referencia a la decisión que acaba de tomar, al renunciar a Canal 13 sin tener un proyecto definido en un futuro cercano. Y es aquí, dice, donde surge su lado más Cómic Con: “Yo creo que mi lado Cómic Con podría pasar por un permanente estado de riesgo… Como me dice un amigo, ‘siempre haciendo las decisiones al revés’… Yo creo que va por ese lado”. Termina la frase con una estruendosa carcajada. Luego, sube a su moto, y parte a grabar el viral.