Chileno logra conectar un Atari 800XL con un celular a través de Bluetooth

Un interesante proyecto es el que logró sacar adelante un chileno fanático de los Atari: conectar una de estas consolas a un celular a través de Bluetooth.

Se trata de Juan Neculpan, quien en 2015 compartió en el foro de videojuegos RetroGames un tutorial sobre cómo conseguirlo, a través de la instalación de un módulo Bluetooth HC-06 en la computadora.

Neculpan decidió llevar a cabo el proceso basándose en la aplicación SIO2BT, la que fue creada por el polaco Marcin “The Montezuma” Sochacki.

En el siguiente video se puede ver cómo la consola carga el icónico juego Montezuma 1 desde el celular.

“Cuando vi que se podía, me puse a investigar, a ver PDF en inglés, a conectar cosas y a arriesgar al Atari, porque cuando le metes mano, puedes quemar cosas. Y me atreví. Cuando finalmente funcionó, no me lo creía”, comentó en conversación con BioBioChile.

“Esto lo logré en el invierno de 2015, y publiqué el tutorial un mes después”, agregó. Quienes estén interesados en implantar el Atari-Bluetooth, pueden contactar a Juan, aunque él aclara que no ve esto como un negocio, sino que sencillamente busca ayudar a quienes comparten su afición con los Atari.

“No deja de sorprender que un aparato de los años 80 se pueda comunicar con uno actual”, sostiene.

Juan, de 42 años, indica que alcanzó a estudiar programación durante un año, carrera que por temas económicos posteriormente debió abandonar. “Nunca lo retomé. En ese tiempo ni siquiera nos enseñaban con Windows, sino que usábamos DOS”, añade.

“Primero lo hice para mi, y hasta el día de hoy es como para disfrutarlo yo. Obviamente que si alguien lo quiere, yo no soy egoísta, y puedo ayudarlo”, aseveró.

“Es importante aclarar que el autor de esto es el tipo de Polonia. Lo que sí puedo decir, es que fui el primero en llevarlo a la práctica en el lado occidental. En todo América creo haber sido el primero. De hecho si buscas en sitios extranjeros, nadie lo vende, no es algo que esté en el mercado”, agregó.

En la misma línea, Juan contó que con este trabajo se ha dado cuenta de una paradoja. “Hay mucha gente que yo se que les encantaría tener esto, pero son de una generación anterior, entonces cuando les hablas de Bluetooth, celular y Atari, entre que no lo creen o lo encuentran complicado de usar”, admitió.

“Pero la verdad es que es súper sencillo, muy simple de usar. Activas una aplicación, le pones conectar, y luego eliges el juego y carga”, sostiene.

Respecto a sus expectativas, sólo espera que quienes disfrutan con estas icónicas consolas puedan implantar la conectividad entre el computador y el celular.

Aquellos que quieran tener su Atari-bluetooth, pueden contactar a Juan Neculpan a través de su correo donlupi@hotmail.com.