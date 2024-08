La separación de una pareja puede ser un proceso doloroso y complejo, con impacto emocional profundo. Expertos como la psicóloga Silvia Congost señalan que el amor romántico puede alejarnos de la idea de que una relación puede terminar, lo que dificulta superar la ruptura. Las etapas de duelo, como la negación, tristeza, ira, autoengaño, depresión y aceptación, son comunes tras una separación. Es importante cuidar la salud emocional y seguir estrategias como pensar en aspectos negativos del ex, aceptar y gestionar sentimientos, y buscar distracciones saludables para superar la ruptura. Es recomendable darse tiempo, hablar con amigos, evitar decisiones apresuradas, y eliminar contacto con el ex en redes sociales para favorecer el proceso de sanación.

La separación de una pareja siempre es un proceso difícil, al menos para una de las dos partes. Muchos, sobre todo los más jóvenes, piensan que la persona que tienen al lado estará con ellos para toda la vida, sin embargo, esto no ocurre en todos los casos, provocando un fuerte impacto emocional.

Una vez que la pareja se separa, dar vuelta la página se convierte en un proceso complejo y muchas veces doloroso, el que puede llevar mucho tiempo.

Tras la ruptura, algunas personas se sumergen en un vacío emocional, litros de helado o salir de manera desenfrenada con tal de olvidar a quien le rompió el corazón.

Los motivos del rompimiento pueden ser variados, desde conflictos de pareja, infidelidades o porque tienen objetivos diferentes. Lo único concreto es que superarlo cuesta.

La psicóloga especialista en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja, Silvia Congost, señala en su libro Diario de una Ruptura, consigna la revista Telva, que “El amor romántico nos aleja de la idea de que la relación puede acabar. De que puede que no funcione, de que puede que allí una de las dos partes no sea feliz, que no te amen o que tengas que irte, ya sea por supervivencia o por mera necesidad”.

Etapas de una ruptura

Pese a que no hay un consenso en específico de cuántas son las etapas de una ruptura, especialistas mencionan entre 5 y 7. Estas, en parte, se asemejan a las etapas del duelo que presenta la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross.

A continuación te dejamos las etapas del duelo que más repiten los expertos, las que, no olvidar, no necesariamente son lineales;

1.- Negación y aislamiento:

Cuando se está en una relación, puede que no todo sea color de rosas, sin embargo, mientras dura se está bien, por lo que para muchos, el terminar es algo que esperan nunca haya pasado. “Es absurda, está claro, pero la mantenemos para evitar sufrir. Como todo. Porque todo lo que hacemos es para evitar el sufrimiento o para obtener placer”, señala Congost.

2.- Tristeza, dolor, ira y soledad:

Pasando la etapa de negación, comienzan a aparecer emociones como la tristeza, el dolor, ira o la soledad. Según los especialistas, señala We Life, las personas empiezan a ver todo mal, se enojan, incluso culpan a otras personas, lo que puede llevar -en algunos casos- a la venganza.

3.- Autoengaño o negociación:

En esta etapa comienzas a hablar con todo el mundo sobre la ruptura, tratando de encontrar una explicación, sobre todo cuando no eres tú quien terminó la relación. También ocurre que “Lo que más daña y destroza una relación moribunda es no ser claros, dar esperanzas, generar falsas expectativas por cobardía o por puro autoengaño”, indica la psicóloga Silvia. Cuidado, en esta parte, muchos intentan volver con su ex.

4.- Depresión:

Esta es la parte donde te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Lo hecho, hecho está, y el dolor se hace más grande. “Cuando uno está atravesando un proceso de duelo es normal que, al caer la noche, todo se nuble de tristeza, todo se cubra de silencio y solo se perciba el abrazo atento de ese vacío que habita dentro de ti… Sentir que los minutos avanzan pesados y que tu mente se desvela justo cuando más debería aprender a soltar”, indica Congost.

5.- Aceptación:

Acá se comienza a ver la luz al final del pasillo y aceptar que la relación terminó, no se volverá a atrás y que hay que comenzar a vivir de nuevo y salir adelante. Como dicen en buen chileno, “yera”.

Craig Morris, jefe del estudio Diferencias cuantitativas en la respuesta al final de una relación romántica según el sexo, de las universidades de Binghamton de Nueva York y University College de Londres, enfatiza en que “la gente pierde trabajos, los estudiantes dejan de ir a clase y las personas pueden optar por patrones de comportamiento extremadamente autodestructivos después de una ruptura”, consigna We Life.

Cómo superar una ruptura

Un estudio de la Asociación Americana de Psicología, publicado en el Journal of Experimental Psychology, investigó tres estrategias de superación de una ruptura amorosa, señala la BBC.

Estas son:

– Pensar en cosas malas de tu ex

– Aceptar y hacerse cargo de los sentimientos que aún tienes por tu expareja

– Tener pasatiempos que te distraigan y que no tengan relación con tu ex.

La publicación señala que las tres estrategias sirvieron para reducir la respuesta emocional que tiene la persona hacia su expareja, así que utilizar uno de estos tips podría ser una buena forma de empezar a vivir de nuevo tras una dolorosa ruptura.

Otros tips, según Dee Holmes, experto en relaciones de pareja, es darse tiempo para uno mismo, hablar con amigos y escribir en un diario lo que sientes, pero sin dejar que esto domine tu vida. Además, no hay que tomar decisiones apresuradas.

“Puede que pienses que no puedes vivir en la casa sin tu ex, pero una vez que cambias las cosas de lugar y si quizás pintas las paredes, puedas sentir que puedes quedarte”, añadió a BBC.

Finalmente, expertos llaman a eliminar a tu ex de las redes sociales y tener contacto 0, ya que esto puede despertar desde recuerdos dolorosos que evitan el poder dar un paso adelante en tu vida a querer volver, sin tener esperanza alguna.