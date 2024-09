Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una nueva moda en redes sociales se ha viralizado, se trata de una ampolla de reparación capilar que promete mejorar el aspecto del cabello dañado en solo horas. La marca Alfaparf ha lanzado este sérum milagroso que se ha agotado rápidamente en varias tiendas de productos capilares, con diferentes formatos a precios accesibles. Sin embargo, un especialista advierte que este producto no es un milagro, ya que al ser cosmetológico y no dermatológico, no requiere autorización explícita ni demostrar su eficacia.