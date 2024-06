Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según una nota de The New York Times, el debate sobre el café y el momento adecuado para su consumo sigue latente en redes sociales, con teorías que van desde evitarlo hasta ciertos minutos después de despertar para evitar un "bajón". Expertos en cafeína señalan que no hay estudios que respalden esta idea, ya que la respuesta a la cafeína varía según la genética de cada persona. Marilyn Cornelis, de la Universidad Northwestern, explica que la cafeína tarda entre 20 y 30 minutos en producir efecto estimulante, afectando a los receptores del cerebro que causan somnolencia. Aunque no hay un horario específico para su consumo, Michael Grandner, de la Universidad de Arizona, sugiere esperar entre 30 y 60 minutos después de despertar para la primera taza, considerando los niveles de adenosina en el cuerpo que influyen en el sueño. Además, recomienda evitar el café seis horas antes de dormir, resaltando la importancia de escuchar las señales del cuerpo en cuanto a su necesidad de cafeína durante el día.