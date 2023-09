En los comentarios de diversas redes sociales, así como en publicaciones, aparece el gato pitufo. Sí, como leíste. Este meme viral, que mezcla la imagen de un gato con la de los famosos pitufos azules, se ha vuelto viral en redes sociales como Instagram y TikTok.

¿Cuál es su origen?

Si bien estas últimas semanas la imagen del gato pitufo se ha vuelto viral, su origen se remonta a 2014. Según indica el sitio Dexerto, esta imagen fue creada por el ilustrador Nate Hallinan, quien se preguntó qué aspecto tendrían los pitufos si fueran reales.

¿El resultado? La creación llamada Smurf Sighting, donde se ve un pitufo azul con un sombrero de hongo. “Desde la distancia, los pitufos parecen llevar sombrero y pantalones, pero como puedes ver, esto no es cierto. El hongo proporciona camuflaje y capas epidérmicas protectoras a la criatura, mientras que la criatura proporciona nutrientes y movilidad para la propagación de esporas”, consigna el ilustrador en su página web.

“Gato pitufo”: el meme que revivió

Ya en 2014 la ilustración de Nate Hallinan se hizo tendencia, bautizada como “Smurf Cat” (gato pitufo en español). Diversos usuarios tomaron la imagen y la musicalizaron con la canción The Spectre, del DJ británico-noruego Alan Walker. “We live, we love, we lie” es parte de la letra que usan los cibernautas.

De hecho, personas comenzaron a disfrazarse, inspirados en esta ilustración, lo que se ha replicado en la actualidad en redes sociales como TikTok e Instagram. Por ejemplo, el video de @didiwinx, influencer mexicana, ha acumulado 6 millones de reproducciones en TikTok y más de 1 millón de me gusta.

Aquí te dejamos más videos de este viral. Y tú, ¿habías visto este meme?