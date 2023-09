Un pésimo momento personal vive la influencer argentina Luciana Milessi, quien se hizo una liposucción en piernas y brazos y también en la papada, produciendo una parálisis en su cara.

“Yo en mis redes sociales había contado que me operé toda, me ‘tuneé’ toda, y a lo que me refería es que me hice una liposucción en brazos, en panza, en piernas, en espalda y, por segunda vez, en la papada”, dijo.

“Ahora mi boca se va para un costado”, mencionó Milessi en sus redes sociales,advirtiendo que dicha operación le causó varios malestares físicos.

El arrepentimiento de la influencer

También reconoció que la liposucción que se hizo en todo su cuerpo, la hizo reflexionar sobre la decisión que tomó. “Hay que amarse”, afirmó a su público, ya que la gran mayoría son niñas que desean realizarse una intervención.

“A mí siempre me costó demasiado el amor propio, a los 17 años tuve anorexia nerviosa, pesaba 40 kilos, no comía nada. Me costó mucho recuperarme y cuando yo pensé que todo eso lo había dejado atrás y que lo había sanado, con 25 años me hago una liposucción en mi cuerpo y tipo… me pongo a reflexionar y digo, ¿sané realmente?”, complementó.

Mientras en una entrevista con el matinal Bien de Mañana, indicó que había que trabajar el amor propio, “hoy las chicas hacen dieta y le creen a las recetas mágicas, buscando una perfección que no existe”, reflexionó emocionada.

Ciertamente Milessi afirmó que por seguir cánones de bellezas, ahora vive los efectos de una decisión que la dejó en rehabilitación.

“A las chicas jóvenes, el mensaje no es opérate toda, el mensaje es ámate como sos, mejorá lo que quieras mejorar, pero hacelo por vos, no por los comentarios de la gente y hagan todo lo que hagan con responsabilidad siempre. Y a la gente que opina del cuerpo de los demás, de los defectos de los demás, mírense al espejo primero”, finalizó Luciana.