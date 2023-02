La carabinera Catherine Apablaza conocida en la red social de microvideos como Stefy quien acumula más de 151 mil seguidores, salió a confrontar a un usuario de la red social, quién la criticó por usar TikTok usando su uniforme de la institución.

En el video, que se ha viralizado y acumula más de 650 mil reproducciones, la mujer responde al mensaje de un seguidor identificado como Alejandro Manuel, en el que el sujeto la interpela diciendo: “De verdad que ustedes no deberían tener cuentas perteneciendo a una institución seria, con razón así nadie los respeta”.

Ante esto la carabinera respondió: “Don Alejandro Manuel, le voy a contestar como la cabo 1.ª Apablaza porque si le contesto como Catherine no creo que le guste”, comenzó diciendo.

“Voy a destacar este comentario porque por personas como don Alejandro Manuel es que la gente a veces ve lo que quiere ver (…) don Alejandro Manuel ¿usted sabe lo que es la encuesta Cadem? ¿Sabe que mide y analiza la opinión pública?“, lo interpela.

“Porque si no lo sabe, yo le voy a explicar que la encuesta Cadem en diciembre de 2022, ósea hace un mes y un poquito más, nosotros como Carabineros de Chile sumamos 5 puntitos más en nuestros niveles de aprobación, llegando así a tener un 78%, ósea, el más alto en los últimos 6 años“, agregó.

“Yo no soy monedita de oro, pero soy una convencida de que somos miles, una institución formada por 60 mil carabineros, si no es un poco más, los que hacemos las cosas por vocación de servicio y miles que nos sentimos orgullosos de este lindo uniforme ¡entonces no me venga a decir que nos nos respetan!“, le dijo con notorio enojo.

A esto, la carabinera Catherine Apablaza explicó el motivo por el que publica contenido en TikTok usando su uniforme: “Si tenemos redes sociales y páginas oficiales es para informar y dar a conocer nuestra labor, lo que nosotros hacemos, porque si no lo hacemos, ¡¿cómo la gente se va a enterar de lo que hacemos?!”

“Para mostrar lo malo somos mandados a hacer, pero ¿para publicar las cosas buenas nos tenemos que esconder? ¡No pues, no me venga con cosas, don Alejandro Manuel!“, le dijo. A lo que añadió una advertencia: “Yo no voy a dejar mi red social porque a usted no le gusta”.

Finalmente, la carabinera lo invitó a leer la encuesta para que “tenga noción más o menos de lo que está hablando”, cerró.

El registro fue altamente celebrado por sus seguidores, quienes la felicitaron confrontar al usuario.