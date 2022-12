La mañana de este miércoles un insólito tuit fue tendencia en redes sociales luego de que la joven activista por el cambio climático, Greta Thunberg, respondiera a un influencer que la confrontó en la plataforma.

Se trata de Andrew Tate, quien alegaba por la cantidad de autos que posee, burlándose del debate sobre las emisiones de CO2 recurrente en el discurso de Thunberg, de 19 años, que partió como activista cuando aún era menor de edad y fue reconocida globalmente por su célebre discurso de 2019 en la ONU.

“Hola Greta. Tengo 33 autos. Mi Bugatti tiene un w16 8.0L quad turbo. Mis DOS Ferrari 812 tienen 6.5L v12. Esto es solo el comienzo… Proporcione su dirección de correo electrónico para que pueda enviarle una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas emisiones enormes”, escribió Tate en Twitter.

El actualmente influencer se hizo conocido por su carrera en el kick boxing, posteriormente comenzó a dar clases online hasta que se transformó en una celebridad en redes.

Es especialmente en Twitter, donde Andrew Tate ha causado revuelo con comentarios misóginos sobre el acoso sexual o dichos invalidantes sobre la salud mental. Ahora, no se quedó atrás con temas como el cambio climático y las emisiones.

Sin embargo, Greta Thunberg no se dejó intimidar y dejó una breve y concisa respuesta. “Sí, por favor, ilumíname. Envíame un correo electrónico a penepequeño@consigueunavida.com“, escribió de vuelta.

Su respuesta a esta hora cuenta con más de 1,5 millones de “likes” y más de 70 millones de vistas y es que los internautas no hicieron la vista gorda a este encuentro. “Era humillarlo, no matarlo”, “Aló, policía? Quiero reportar un asesinato”, fueron algunos de los comentarios.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022