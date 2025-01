Natalia Grace es una huérfana que nació en Ucrania en 2003. Aunque su rostro y cuerpo mantienen la imagen de una niña, los padres norteamericanos que la adoptaron, creyeron que la menor no era lo que aparentaba ser.

El caso todavía no tiene resolución, porque mantiene dos versiones que se contraponen y esconden un sórdido secreto, puesto que Natalia sería una mujer adulta que habría intentado asesinar a los Barnett, la familia que la adoptó.

Lo cierto es que la joven ha sido objeto de escrutinio, debido a las acusaciones que la apuntan como una psicópata en potencia.

Sin embargo, este caso, lejos de aclararse, ha dejado varias interrogantes a su paso.

Quién es Natalia Grace

El deseo de Kristine y Michael Barnett, era adoptar. Y lo hicieron en 2010, cuando adoptaron a una niña de origen ucraniano.

En un principio, creyeron que se trataba de una menor de seis años, que había vivido momentos dramáticos en Ucrania, por su extraña condición médica, ya que Grace había nacido con displasia espondiloepifisaria congénita, un raro trastorno genético que provoca baja estatura y anomalías en el esqueleto.

Convencidos que podían darle una mejor vida a la pequeña, los Barnett pensaron que daban comienzo a una hermosa etapa, lo que, al final, terminó siendo todo lo contrario.

Para empezar, la menor había sido primero adoptada por otra familia, los Ciccone en 2008, que extrañamente decidieron regresar a la niña, por su perturbadora conducta.

Así llegaron los Barnett a la vida de Grace, para integrarse a un clan que la recibió con los brazos abiertos.

Sin embargo, la familia un día decidió mudarse a Canadá, dejando a la niña de diez años, completamente sola. Al respecto, la pareja explicó a las autoridades que ella era una adulta.

Poco a poco, salieron a la luz más detalles, de que los Barnett le había arrendado un departamento en el condado de Lafayette, en Estados Unidos, y que ayudaron a Grace a tramitar un número de seguridad social, además de surtirla con cupones para comprar comida, recogió El Mundo.

Si bien los Barnett fueron arrestados bajos los cargos de negligencia grave, el asunto se volvió cada vez más intrincado.

La sospecha de los padres

¿Cómo los padres fueron capaces de abandonarla? Tanto Kristine y Michael acusaron a la policía que Natalia Grace no era quien decía ser.

En una ocasión, Kristine intentó bañar a su hija, pero ella observó que tenía vello púbico, pese a que era bastante menor para tenerlo.

Según la madre adoptiva, después descubrió que Natalia había ocultado su ciclo menstrual, según afirmó The Independent.

Entre otras pruebas, Michael Barnett afirmó que en una oportunidad, invitaron a una niña con la misma enfermedad de Natalia, pero notaron al instante que su hija se veía mayor.

También Kristine declaró en exclusiva al Daily Mail, que su familia fue aterrorizada en los meses posteriores a la adopción.

Denunció que Natalia amenazó con apuñalar a la familia entera, y que ella una vez intentó empujarla a una reja eléctrica.

Bajo este asedio, la mujer explicó a Daily Mail, lo siguiente: “Hacía dibujos en los que mostraba que quería matar a miembros de la familia. Quería enrollarnos en una manta y enterrarnos en un patio”.

Incluso, acusó que varias noches no pudieron conciliar el sueño, por temer un ataque de Grace: “No podíamos irnos a dormir y escondíamos todos los objetos afilados”, dijo al citado medio.

Acusaciones cruzadas

Parte del misterio radica en que Natalia fue abandonada en un orfanato por su madre biológica debido a su condición.

De igual modo, la ausencia de un certificado de nacimiento oficial, no ayuda a aclarar el misterio.

Aunque los exámenes de dentadura, presentados durante el juicio, estiman que Natalia tenía entre 6 y 9 años, cuando Kristine la llevó al dentista, según confirmó El Español.

Pero, ¿quién dice la verdad? en el documental El curioso caso de Natalia Grace, Natalia y Michael, participaron en el trabajo que reconstruía los pormenores de varios incidentes, entre ellos, la vez que Natalia tenía un cuchillo en la mano.

“Nunca estuve en la habitación de ustedes con un cuchillo”, dijo Natalia.

Mientras Michael, en la docuserie del caso, sostuvo que fue víctima de la manipulación de su entonces esposa, quien quería hacerle daño a Natalia, expuso en la entrevista inédita que compone el documental.

“Tuve el mismo monstruo que tú. Me controlaron excepcionalmente, me humillaron y amenazaron, me redujeron al mínimo, me arrancaron todo lo que era y me guiaron e instruyeron para que fuera exactamente lo que ella quería que fuera”, indicó.

Qué ocurrió con Natalia y los Barnett

En tanto, Natalia ha dicho que sus padres adoptivos intentaron encerrarla en una prisión, ya que se había transformado en una “carga”.

Natalia detalló una serie de presuntos abusos realizados por Kristine, incluyendo haber sido rociada con gas pimienta, expuso El Español.

Si bien Kristine no apareció en la docuserie, ella refutó en una publicación de Facebook, las acusaciones en su contra.

“Si hubiera habido algún abuso hacia Natalia o evidencia de ello, habría sido declarada culpable y estaría en la cárcel”, escribió, en una declaración reproducida por revista People.

“Creo que Natalia se aprovecha de esa simpatía para manipular a la gente”, continuó Kristine.

“Lo creo porque pasé por numerosas visitas al hospital y a terapia tratando de comprender y ayudar a Natalia y pensando que tal vez podríamos encontrar la raíz del problema. Al final, descubrí que es una sociópata”, finaliza.

Sostuvo que ella no era un “monstruo” y que Natalia y Michael, intentaban culpabilizarla.

La nueva vida de Natalia Grace

Los Barnett fueron absueltos de los cargos, aunque ellos se divorciaron en 2013.

Una de las teorías apunta a que Kristine Barnett esperaba lucrar con la adopción de Natalia, al igual que hizo con su hijo mayor, Jacob, un niño autista.

Después de vivir un “infierno” con los Barnett, Natalia vivió con Cynthia Mans, quien la invitó a vivir con ella y su esposo, el pastor cristiano Antwon Mans, y sus 10 hijos, recogió People.

Si bien en 2023, la familia la adoptó legalmente, al poco tiempo, Natalia escapó del hogar.

Finalmente, hoy Grace vive con otra familia, los DePaul. Con ellos, sostiene Natalia, espera poder obtener paz, sosteniendo que le llegó el momento de formar su propia familia. “Soy una chica que ama a los niños y quiere casarse y tener hijos”, ha dicho en una ocasión.