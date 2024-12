Medios en Estados Unidos dieron cuenta de un terrible caso ocurrido en Florida, donde una mujer que trabajaba como repartidora de pizzas apuñaló hasta 14 veces a una clienta por considerar que su propina había sido muy baja. Fue identificada como Brianna Alvelo.

De acuerdo a revista People, la situación ocurrió el pasado 22 de diciembre en el Riviera Motel de la ciudad de Kissimmee, pasadas las 20:00 horas.

En ese entonces la mujer llegó al lugar con un pedido que tenía un valor de 33 dólares.

Los reportes policiales indicaron que la cliente, cuyo nombre era Melinda Irizarry, quiso pagar con un billete de 50 dólares. La discusión comenzó cuando la repartidora le indicó que, por política de la empresa, no podía entregarle vuelto.

Fue así como Irizarry, que estaba junto a su pareja e hija, comenzó a buscar billetes más pequeños, hasta que reunió los 33 dólares y le dio otros dos como propina. La trabajadora habría dejado el lugar enfurecida.

NEW: Florida pizza delivery worker stabs a pregnant customer 14 times because she was upset about a $2 tip

Brianna Alvelo, 22, was upset over a $2 tip after delivering a pizza to the Riviera Motel in Kissimmee and returned with an accomplice

The victim was celebrating a… pic.twitter.com/UJsrMNqPjl

— Unlimited L's (@unlimited_ls) December 26, 2024