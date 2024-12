Por años se ha tenido la certeza de que las papas fritas son un alimento propio de la cocina belga y francesa. No obstante, el paradigma podría cambiar a raíz de una investigación de la Municipalidad de Nacimiento.

Lo anterior debido a que, según archivos a los que tuvo acceso el organismo, la primera porción de papas fritas habría sido producida en territorio de Nacimiento, Chile, hacia el año 1629.

Todo esto está basado en relatos del libro Cautiverio Feliz, publicado en 1677.

El documento histórico sostiene que, en el año 1629, fue tomado prisionero el soldado español Francisco Núñez de Pineda, por mapuches en el Biobío.

Núñez de Pineda estuvo en cautiverio por 9 meses bajo la supervisión del Cacique Quilalebo. En ese entonces, sostienen, conoció gran cantidad de costumbres del pueblo originario chileno.

¿Las papas fritas son de Chile?

Dada la importancia que tenía Francisco Núñez de Pineda, para el ejército español, estos negociaron con los lideres un intercambio de rehenes, el cual se llevó a cabo el 29 de noviembre de 1629, en el Fuerte de Nacimiento.

En este lugar, indican, se recibe a Francisco Núñez de Pineda con una gran celebración. Dentro de las distintas comidas que se le ofrecieron se encontraban las “Papas Fritas”.

El texto original sostiene: “desde que nos asentamos a la mesa fueron tantas las ollas que ocurrieron con diferentes guisados, que sobró que comer para los pobres soldados que nos estaban sirviendo con su asistencia”.

“Porque las mujeres casadas del presidio y sus maridos, cuál envió la sopa, tostada con muchos huevos fritos por encima, cuál el guisado de pescado seco, y otros el marisco de choros secos, machas, ostiones y otros géneros; unas enviaban las papas fritas”, añade.

Javier Arredondo, coordinador de turismo de la municipalidad de Nacimiento, explicó parte de la investigación en conversación con El Expreso Bío Bío.

“Nos costó mucho, incluso en medio de la pandemia. Nos ayudó una profesora de la Universidad de Chile, Raïssa Kordic, quien realizó la traducción desde el Español Antiguo”, indicó.

“Lo abordamos desde el punto de vista Mapuche, porque acá estaba el fuerte de Nacimiento. Este era atendido por esclavos mapuches, los españoles no cocinaban y no sabían sobre los alimentos originarios en ese tiempo”, agregó.

Por lo pronto Arredondo sostuvo que, dentro de la investigación, se determinó cuál habría sido la forma utilizada para freir las papas en ese tiempo.

“Los instrumentos eran rústicos. Lo que dice el libro es que en Biobío habían animales, desde donde habría salido el aceite animal”, expresó.

“En otros libros se hace alusión a plantas donde los mapuches habrían obtenido aceite para freir. Este es el primer paso”, concluyó.

Hay que señalar que la investigación final se presentará el próximo 14 de diciembre en el Fuerte de Nacimiento.

Países donde se debate el origen de la Papa Frita

Pese a que esta investigación podría posicionar a Chile como uno de los países donde podría haber nacido la Papa Frita, también hay otros en debate sobre su origen. Estos son Francia y Bélgica.

En el caso de Bélgica, los defensores señalan que nació en Namur, una provincia francófona, donde los lugareños acostumbraban comer pescado frito, consigna el National Geographic.

Según dicta la tradición popular, en 1680, año en que se congeló el río Mosa, los lugareños sustituyeron el pescado por papas, naciendo así la Papa Frita.

Respecto a Francia, el historiador culinario Pierre Leclercq, dijo a la BBC que incluso si la historia de Namur llega a ser cierta, es probable que no ocurriera en 1680, sino en 1739, ya que en dicha zona no se cosechaban papas, al menos no hasta 1735.

Quienes aseguran que la Papa Frita es francesa, añade el medio, indican que la primera forma de preparación fue el Pont-Neuf, una papa frita que se vendía en carritos en el puente Pont Neuf, el más antiguo de París, a finales del siglo XVIII.